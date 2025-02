"Por donde quiera te escriben lo mismo": Cubana en EE.UU. se sincera sobre las constantes peticiones de ayuda desde la isla

Desde Estados Unidos, la usuaria lyli compartió en redes sociales su angustia ante la cantidad de mensajes que recibe desde Cuba, donde familiares y conocidos le hablan constantemente de las dificultades en la isla y le piden ayuda, sin preguntarle por su situación.

"Quiero hacer este videíto sin ánimos de lastimar a nadie ni que nadie se sienta mal, pero ya me da miedo llamar a Cuba porque el tema es 'qué hambre, qué miseria, estos apagones, estoy obstinada'. Señores, uno aquí pasa también trabajo", dijo en su primer video.

Según relató, cada vez que revisa su teléfono, los mensajes que recibe son los mismos: “Por donde quiera te escriben lo mismo, te dicen lo mismo. Aquí se pasa trabajo también, señores, aquí es difícil tenerlo todo porque aquí se paga todo. Qué difícil, ya no quiero ni abrir mis mensajes”. Asegura que comprende la situación en Cuba porque también la vivió, pero que no puede hacer nada para ayudar, y eso la hace sentir mal. "Las personas deben entender que vivir aquí ya no es ser... o sea, ya eres millonario. No, no eres millonario, pasas necesidad", enfatizó.

En un segundo video, lyli respondió a quienes la critican y le recuerdan que cuando estaba en Cuba ayudaba a otros. "Oye, ayer una amiga mía me dice... esta es la segunda parte del video, me dice: 'coño, si cuando tú vivías aquí en Cuba tú me ayudabas, y me dabas'. Señores, no tengo. No tengo para darle a nadie, tengo tres niños". Expresó su dolor al notar que las personas no se interesan en cómo está ella ni su familia. "La gente no me pregunta cómo estás tú, cómo está tu niño, cómo está tu niña... nada. Es eso solamente, señores. Eso le da dolor a uno porque uno aquí pasa necesidades, tienen que entender eso".

Asegura que quisiera poder ayudar, pero no tiene ni para ella misma. "Qué más quisiera yo que ayudar a las personas, que darle de todo a las personas, pero no tengo ni para mí, ¿cómo le voy a dar a las personas, señores? Coño, nadie sabe las cosas que uno pasa aquí. Basta ya, basta ya, que uno se siente mal con eso. No es que uno sea un sinvergüenza ni se tomó la Coca Cola de nada. Yo no me he tomado Coca Cola de nada, yo lo que no tengo es para dar, señores. Coño, no me llamen más con lo mismo, no tengo".

En un tercer video, viral en la plataforma, la cubana reaccionó a un comentario de una usuaria que se identificó con su testimonio y expresó haber llorado al escucharlo. "Oye, esto es real, esto no es contenido, esto es real. Tú dices 'me sacaste las lágrimas porque estoy pasando por una situación así con mi familia'. Sí, es malo. La gente no entiende que uno se siente mal porque uno no tiene, porque aquí se paga todo. Y tú sabes, porque tienes niña, que aquí la vida con niño es más difícil todavía, se te dificulta todo, los gastos son más, eh, no es tan fácil como la gente se piensa".

Confesó que se siente presionada cada vez que abre sus mensajes. "A mí me da pena, me da cosa abrir los mensajes y que la gente me diga 'tengo hambre, tengo apagones, tengo miseria'. Yo aquí lo único que tengo es luz y comida, y gordura, que parezco una vaca, más nada, porque no he podido trabajar más porque no tengo quien me cuide mis niños, eh, y el cuido cuesta carísimo y no puedo pagarlo. Y es difícil, y la gente no acaba de entender eso". Ante esta situación, reveló que está al límite y ha pensado en cerrar sus redes sociales. "Estoy muy mal con esto, te lo juro que estoy al quitar WhatsApp y a quitar todo. Estoy al quitarlo todo ya para que más nadie me escriba para nada, para no saber de más nada".

Los videos han generado una gran cantidad de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de los cuales se sienten identificados con su testimonio. Algunos le han expresado apoyo y comprensión, mientras que otros han criticado su postura.

"Yo ya no tengo ni ganas de llamarlos. Me abruman, solo se quejan y dan malas noticias", escribió una usuaria. Otra persona coincidió: "Tú sabes cuál es el problema, que nosotros mismos tenemos la culpa porque la mayoría de los cubanos va a Cuba y no cuenta realmente cómo es esto aquí". Otros señalaron que, aunque manden dinero, nunca es suficiente: "Aunque les mande un millón, nunca se queda bien".

También hubo quienes contaron experiencias similares: "Estoy pensando en bloquear con el dolor de mi alma, porque hasta me ofenden y yo aquí no salgo, solo es pagando". Otra usuaria comentó: "Yo a mi familia le mando de todo gracias a Dios, desde hace años que llegué aquí, no sé cuál es el difícil". Alguien más expresó resignación ante la situación: "Si no pagas la renta, ¿dónde te metes? Es difícil de verdad".

Otros creen que la presión que sienten los emigrados es culpa del sistema cubano: "Es que ese gobierno genocida les ha inculcado que nosotros somos los responsables de todos los cubanos hermanos, muy triste situación en mi patria". Mientras, algunos han optado por alejarse: "Yo no tengo obligación con nadie en Cuba, así que no respondo a nadie, ni llamada ni mensaje, y hace más de 8 años que no voy ni iré".

La historia de lyli ha abierto un debate sobre la relación entre los cubanos que emigran y sus familiares en la isla, evidenciando la presión y el sentimiento de culpa que muchos sienten cuando no pueden ayudar tanto como quisieran.

