Donald Trump llega a Miami para asistir a cumbre de inversores

El presidente Donald Trump llegó este miércoles por la mañana a Miami para asistir a un foro de inversionistas sobre tecnología e Inteligencia Artificial en Miami Beach.

Trump llegó cerca de las 9:15 am en el Air Force One, vestido de manera informal, con una gorra roja con la frase Make America Great Again.

Desde la escalerilla saludó con el puño cerrado y ya en la pista subió al vehículo oficial.

Tras salir del Aeropuerto Internacional de Miami, se fue a jugar golf al Trump National Doral de Miami, tal como muestran videos en X.

El mandatario debe inaugurar esta tarde la Cumbre de Prioridades del Instituto de Iniciativa de Inversión Futura (FII Priority Miami 2025), que reúne a expertos financieros y ejecutivos tecnológicos del mundo para abordar temas como el cambio climático, la Inteligencia Artificial y la inversión mundial.

El evento se celebrará en el Faena Hotel and Forum hasta el viernes.

La llegada de Trump obligó a cierres temporales de calles y desvíos de tráfico en Miami Beach a partir de las 9:00 am.

La Policía advirtió a conductores y residentes que se esperaban retrasos significativos en el tráfico en la ciudad "debido a una visita VIP".

"Los cierres viales intermitentes y prolongados se llevarán a cabo de 3:30 pm a 6:30 pm. Por favor, planifique en consecuencia", dijo la Policía.