Luego de firmar su divorcio este martes 18 de febrero en medio de una complicada batalla legal, Daddy Yankee y Mireddys González han compartido mensajes en sus redes sociales que han captado la atención de sus seguidores. Sus publicaciones reflejan el impacto emocional de esta etapa y su disposición a seguir adelante por caminos separados.

El reguetonero puertorriqueño publicó en Instagram una serie de imágenes en las que aparece solo, acompañadas de un mensaje de fe. Citó versos de su canción "En el desierto", su primer lanzamiento tras anunciarse la separación de su esposa por más de 30 años: “Esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después”. Este tema transmite un mensaje de esperanza y renovación. En pocas horas, su publicación acumuló cientos de miles de ‘likes’ y comentarios de apoyo de fanáticos y colegas de la industria musical.

Cabe destacar que el mismo día de su divorcio, el cantante lanzó el video de esta canción, que tiene un significado muy importante para él. Y las imágenes compartidas por Daddy Yankee pertenecen a este video.

Por su parte, Mireddys González recurrió a sus historias de Instagram para compartir una reflexión que muchos interpretaron como una referencia a su proceso personal. En la publicación, se lee: “Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO cuando moría por decir SÍ [...] Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY”. Este mensaje enfatiza su fortaleza y evolución tras el divorcio.

Captura de Instagram

Las publicaciones de ambos han sido vistas como expresiones genuinas de sus sentimientos tras la ruptura. Mientras Daddy Yankee optó por un mensaje de fe y paciencia, Mireddys subrayó el empoderamiento y la importancia del aprendizaje personal. Estas palabras reflejan dos maneras diferentes de afrontar el cierre de una etapa significativa en sus vidas.

Los seguidores de ambos han reaccionado con mensajes de aliento y muestras de apoyo.

Preguntas frecuentes sobre la separación de Daddy Yankee y Mireddys González