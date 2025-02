Cubana se "despelota" en competencia de baile en el Dolphin Mall de Miami: "El ritmo la anda buscando"

Una joven cubana de Cienfuegos se convirtió en el centro de atención en una competencia de baile en el Dolphin Mall de Miami, luego de entregarse con entusiasmo al ritmo de la música en una tarima instalada en el popular centro comercial. El video del momento, publicado en TikTok por el usuario @rubenygabi_, ha generado diversas reacciones entre los internautas.

En las imágenes se observa a la joven moviéndose con energía y sin inhibiciones en el escenario, mientras la música cubana popular bailable resuena en el lugar. Aunque su estilo ha generado opiniones encontradas, lo cierto es que no dejó a nadie indiferente.

Lo más leído hoy:

"Me acabo de cambiar de provincia. No voy ni a decir ni municipio, no sea que coincida", comentó en tono jocoso un usuario en la publicación, haciendo referencia a la procedencia de la bailarina.

Otros, en cambio, cuestionaron su talento para el baile, mientras que algunos aplaudieron su valentía y su disposición para disfrutar el momento sin complejos.

El evento, que parece formar parte de una animación dentro del centro comercial, permitió a varios participantes mostrar su talento y pasar un rato ameno en compañía del público. Sin importar las críticas, la joven cubana se convirtió en protagonista por su espontaneidad y alegría al bailar frente a decenas de espectadores.

El video continúa generando comentarios en redes sociales, donde muchos debaten sobre si la joven realmente tiene dotes para el baile o simplemente se dejó llevar por el momento. Lo que es seguro es que su participación no pasó desapercibida y que, en definitiva, el ritmo la andaba buscando.

Preguntas frecuentes sobre la competencia de baile en el Dolphin Mall de Miami