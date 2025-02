Viral la suplica de un cubano a su novia Rosita arrodillado en una calle de Cuba: "El día que tu me los pegues yo te perdono"

Un video que ha comenzado a circular en redes sociales ha desatado risas y comentarios entre los internautas. En las imágenes, un cubano aparece arrodillado en plena calle de la isla mientras le suplica desesperadamente a su pareja, una mujer llamada Rosita, que lo perdone.

“¡Ay, Rosita, tú eres el gran amor de mi vida! El día que tú me los pegues, yo te perdono, Rosita. ¿Rosita, por qué no me perdonas? Yo te amo, Rosita”, clama el hombre, visiblemente afectado.

Mientras tanto, de fondo se escucha la voz del usuario que graba el momento comentando de manera jocosa: "Eso es porque no tenía dinero para hacerle un regalo a la mujer" por el Día de los Enamorados, celebrado el pasado 14 de febrero.

El video, compartido en la cuenta de TikTok @lafamiliacubana01, ha generado una oleada de reacciones entre los internautas. Muchos han respondido con emoticonos de risa, mientras otros especulan sobre la veracidad del drama amoroso.

Algunos comentan que la escena parece sacada de una novela, mientras otros simplemente se divierten con la pasión con la que el hombre implora el perdón de su amada.

La grabación es solo una muestra más de cómo las redes sociales pueden convertir un episodio cotidiano en un fenómeno viral. Y, en este caso, la historia de Rosita y su ferviente pretendiente ha logrado captar la atención y provocar carcajadas en la comunidad digital.

Preguntas frecuentes sobre el fenómeno viral del cubano arrodillado en Cuba