Marco Rubio advierte a Zelenski sobre su postura hacia Trump y la relación con EE.UU.

En una reciente entrevista concedida a la periodista Catherine Herridge para la red social X, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lanzó una severa advertencia al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre la manera en que está manejando sus relaciones con Estados Unidos y, en particular, con el presidente Donald Trump.

Rubio acusó a Zelenski de actuar con "doble cara" en sus interacciones con él y con Trump. “Hablamos de los derechos mineros con Zelenski y le dijimos que queremos formar una empresa conjunta con usted porque creemos que necesitamos una garantía de seguridad”, aseguró Rubio.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, le plantearon a Zelenski la necesidad de “que nos devuelvan parte de los 200 mil millones de dólares de dinero de los contribuyentes que le hemos dado”.

“Él dijo: 'Claro, necesito analizarlo a través del poder legislativo'. Dos días después leí que dijo que había rechazado el acuerdo. No fue eso lo que pasó en esa reunión”, detalló Rubio.

El secretario de Estado también manifestó su molestia por la falta de gratitud por parte de Ucrania hacia EE.UU., afirmando que "Ucrania no afecta directamente la vida cotidiana de los estadounidenses, debería haber algún tipo de gratitud por ello".

Además, criticó abiertamente la manera en que Zelenski ha manejado sus declaraciones públicas en relación con Trump. En ese sentido, enfatizó que las críticas de Zelenski a Trump, a quien acusó de propagar desinformación, podrían resultar contraproducentes para el mandatario ucraniano.

"Cuando lo vemos acusar al presidente de desinformación, eso es altamente contraproducente. El presidente Trump no va a aceptar eso. No se va a dejar engañar. Espero que Zelenski no esté tratando de engañar a Estados Unidos, eso no va a ser productivo aquí", sentenció Rubio.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión creciente en la política estadounidense sobre el futuro del apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. Con Trump de vuelta a la Casa Blanca, las relaciones de Kiev y Washington se están tensando a extremos nunca imaginados.

La cercanía de Trump y Vladimir Putin se ha hecho visible en estos días con ambos líderes escenificando un diálogo que parece encaminado a restablecer relaciones comerciales y diplomáticas.

En ese contexto, la postura de Rubio fue la de sugerir al líder ucraniano que maneje con mayor cautela su comunicación y diplomacia con la nueva administración Trump, especialmente con el presidente.