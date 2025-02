Roban en casa del escritor cubano Rafael Almanza en Camagüey

Vídeos relacionados:

La vivienda del escritor, poeta y crítico literario cubano Rafael Almanza, conocida como Ítaca, fue asaltada recientemente, según informaron fuentes cercanas al intelectual.

El hecho ha generado indignación en el ámbito cultural de la isla. La organización Memoria Cívica expresó su solidaridad con Almanza a través de una publicación en Facebook, donde calificó el suceso como un golpe no solo contra el escritor, sino contra un espacio de resistencia y creación en Cuba.

"Ítaca, la casa que resiste, ha sido robada. Nos solidarizamos con el escritor Rafael Almanza en este desagradable momento", publicó la organización.

Mario Ramírez, director de Memoria Cívica, también se pronunció sobre el incidente:

"Todos los días escucho de un robo distinto en la ciudad de Camagüey, pero no estaba preparado para que me tocara de cerca. La puerta rota de la imagen es de la casa de nuestro querido Rafael Almanza, escritor y maestro que resiste en Cuba, ya no sólo contra la miseria del régimen, sino también contra la miseria de un pueblo que a veces es, francamente, peor”, señaló.

“Los innumerables artistas, escritores y creadores que han pasado por esta casa de todos, podrán comprender mi indignación. Una ciudad apagada en un país apagado, con personas mayores indefensas y un pueblo abusador que prefiere la cuchillada, el atraco y, claro, la revolución", concluyó.

La vivienda de Almanza ha sido un punto de encuentro para artistas, escritores e intelectuales cubanos, lo que ha reforzado la conmoción ante el asalto.

Memoria Cívica destacó la importancia de seguir apoyando la labor del escritor, recordando que su trabajo se encuentra en múltiples áreas de la plataforma, desde sus libros en Ediciones Memoria, hasta su proyecto Ítaca y su podcast Palabra del Tiempo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la investigación del robo ni ha habido declaraciones oficiales por parte de las autoridades. Sin embargo, el suceso ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de los intelectuales y creadores independientes en la isla, quienes enfrentan no solo presiones políticas, sino también las dificultades de un contexto social cada vez más deteriorado.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió a principios de febrero de 2025, cuando una anciana de 83 años, Martha Cossío, fue brutalmente agredida durante un apagón en las cercanías de la Plaza Bedoya.

La víctima sufrió una violenta golpiza que le provocó una hemorragia en el ojo derecho, mientras le robaban su teléfono celular y dinero en efectivo. A pesar de la gravedad del ataque, las autoridades no han informado sobre la captura de los responsables.

Además, en diciembre de 2024, se reportaron múltiples casos de profanación y robo en el cementerio principal de Camagüey. Familiares de los difuntos denunciaron la violación de nichos y la sustracción de restos humanos, incluyendo cráneos.

Estas acciones han generado indignación en la comunidad, que critica la falta de control y vigilancia por parte de las autoridades del camposanto.

La comunidad camagüeyana ha manifestado su preocupación ante la ineficacia de las autoridades para frenar esta ola delictiva, que se ve exacerbada por factores como los apagones prolongados y la crisis económica que atraviesa el país. La falta de respuestas concretas por parte de las fuerzas del orden ha incrementado la sensación de inseguridad entre los residentes de la ciudad.

