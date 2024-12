Continúan los robos y la profanación de nichos en el Cementerio de Camagüey

Vídeos relacionados:

La profanación de nichos y tumbas en el cementerio principal de Camagüey ha generado indignación entre los residentes, luego de que el periodista independiente José Luis Tan Estrada revelara el testimonio de José Morell Rodríguez, quien denunció el ultraje a los restos de sus familiares.

Según Morell Rodríguez, al visitar el lugar descubrió que el candado de la reja del nicho había sido forzado, dejando todos los osarios abiertos y con restos humanos desaparecidos, incluidos cráneos.

"Lo que vi fue de horror. Poseo documentos en regla que acreditan 10 cajas en el nicho, todas registradas y saqueadas, quedando los restos a la intemperie", relató.

Publicación en Facebook

El denunciante acudió a la administración del camposanto, pero aseguró que no obtuvo respuesta alguna. "Al parecer, estos sucesos pasan desapercibidos por trabajadores, custodios y personal administrativo. Estas cosas ocurren con frecuencia y no pasa nada", señaló.

Morell Rodríguez criticó duramente la falta de control y exigencia por parte de las autoridades del cementerio. "Es hora de poner fin a estos actos inescrupulosos y sancionar a los responsables. El incumplimiento no puede seguir impune", afirmó.

Esta no es la primera vez que se denuncian casos de profanación en cementerios cubanos, donde el robo de restos humanos y otros actos vandálicos se han convertido en un problema creciente.

Saqueo de los nichos de una familia. Facebook

Los cubanos denuncian que la necrópolis, a pesar de su importancia histórica, enfrenta hoy una preocupante desidia, tal y como se muestra en las imágenes compartidas.

Ese cementerio se fundó en 1814, en lo que entonces era la periferia de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, por lo que tiene un profundo lazo con la historia y la comunidad local.

Su creación estuvo estrechamente conectada con la Parroquia del Cristo del Buen Viaje, erigida en 1792, y que antes de su creación, los enterramientos se realizaban en iglesias de la villa como La Soledad, Santa Ana y La Merced.

Señor que denuncia el saqueo de los nichos de su familia. Facebook

Sin embargo, la rica historia de este sitio no lo ha salvado de la desidia gubernamental. No es un problema reciente: desde 2019, numerosas personas han alertado en redes sociales sobre el lamentable estado de abandono que sufre el camposanto de Camagüey, un problema que, además, no es exclusivo de esta ciudad.

Los afectados exigen medidas contundentes para evitar que estas situaciones se repitan y demandan mayor seguridad y control en los camposantos.

Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial de las autoridades locales sobre los casos, lo que incrementa la frustración de las víctimas.

