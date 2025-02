EE.UU. mantiene negativa de visa humanitaria para el niño cubano Damir

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en La Habana mantiene la negativa de visa humanitaria solicitada para Damir Ortiz Ramírez, un niño cubano de 10 años diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1 y que presenta un neurofibroma plexiforme en el ojo derecho.

Según consta en la respuesta enviada este viernes a la madre del pequeño y socializada por las activistas Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia y Yamilka Lafita, la sede consular estadounidense reafirmó que, como comunicaron el pasado 6 de febrero, cuando se solicitó la visa, tanto Damir como su madre son "inelegibles".

"En el documento que le entregaron cuando terminó su entrevista Ud. fue informada que ambos fueron declarados inelegibles para una visa de no inmigrante bajo la Sección 214(b) del Acta de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., lo que significa que usted no fue capaz de demostrar que el propósito de su viaje a los Estados Unidos es consistente con la clasificación de la visa de no inmigrante que usted solicitó", argumentó la misión diplomática.

Como alternativa, la sede consular sugirió tramitar un parole humanitario, que debe solicitarse y aprobarse en Estados Unidos con las autoridades de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Los funcionarios estadounidenses en La Habana le comunicaron a Eliannis Ramírez, madre del niño, que la Embajada de EE.UU. en Cuba solo se involucra en la fase final de dicho proceso con la entrevista y la entrega de los documentos de viaje al beneficiario.

La familia de Damir, desesperada por el estado de salud del infante, había gestionado la visa humanitaria con el propósito de trasladarlo a territorio estadounidense para recibir un tratamiento especializado que no está disponible en la isla.

Pese a haber gestionado el procedimiento en un hospital en Miami, Florida, y haber iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar 40,000 dólares destinados a cubrir los gastos médicos y de viaje, el niño continúa sin poder salir del país.

Para obtener una visa humanitaria que permitiera el traslado de Damir a Estados Unidos, era necesario contar con una carta de autorización del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP).

Sin embargo, según denuncias de la madre y activistas, el MINSAP se negó a proporcionar dicha documentación, argumentando que en Cuba dispone de los recursos necesarios para tratar al menor.

De acuerdo Diasniurka Salcedo, aún queda la posibilidad de que aprueben una solicitud que se ingresó el 14 de febrero desde Estados Unidos.

"Hoy emigración confirmó que reconocen que el caso es de urgencia, pero sin respuesta", precisó.

No obstante, se mostró optimista: "A pesar de las negativas, seguimos luchando hasta conseguirlo porque querer es poder".

Damir, actualmente ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana, con daño renal y una inflamación en ambos ojos, ha sufrido durante años la crisis sanitaria en Cuba.

Su caso salió a la luz pública en agosto de 2023 tras las denuncias de su madre donde expone la grave situación de la salud en la isla. La mujer ha luchado en todas las instancias posibles para que el pequeño sea operado, pero la respuesta de los médicos no ha llegado.

Según neurocirujanos cubanos, el tumor del niño se ha extendido a zonas inoperables del cerebro.

