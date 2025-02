Una madre cubana en Estados Unidos compartió en sus redes sociales su mala experiencia en un Walmart de Lehigh Acres, Florida. La mujer, que suele compartir anécdotas de su vida cotidiana, describió el establecimiento como "una perrera" y aseguró que prefiere manejar unos minutos más para ir al Walmart de Fort Myers, que considera más tranquilo.

"Ahí no hay quien vaya y pueda comprar en paz y tranquilidad. Prefiero manejar 10 minutos más e ir al de Fort Myers", afirmó @yeli_95_ en su video.

Lo más leído hoy:

Según contó, su desagrado por la tienda de Lehigh Acres se acrecentó luego de que un hombre en aparente estado de embriaguez casi se sentara encima de una de sus hijas. "Tuve que meterle un empujón y decirle unas cuantas cosas. Sé que puede pasar en cualquier lugar, pero la vibra de ese Walmart es algo que no me gusta nada", expresó la cubana, que admitió que evita salir sola con sus hijas a lugares públicos debido a la preocupación constante por la seguridad infantil.

"Trato lo máximo posible de no salir sola con las niñas por todo el dilema del secuestro de los niños. Salgo y me ves a cuatro ojos, pensando que todo el mundo es malo. Que me digan loca, pero prefiero estar a la defensiva", aseguró.

Pese a su precaución, en esta ocasión no tuvo otra opción, ya que su esposo estaba trabajando y necesitaba abastecer la despensa. Contó con ternura que su hijo mayor, al enterarse de que iría de compras, le pidió que lo esperara para acompañarla por la tarde, pues sabe que no le gusta salir sola. "Me eché a reír y le dije: 'Sí, papi, no te preocupes, necesito hacerlo por la mañana porque las tiendas están más tranquilas'"

Además de su descontento con la experiencia de compra, la madre también se mostró impactada por los altos precios. "No pude comprar todo lo que tenía en la lista, y eso que este coche es un guerrero. Compré las cosas básicas y solo en eso me gasté 200 dólares exactos. Señores, todo está demasiado caro, tienen que bajar los precios ya".

Reacciones en redes sociales

El video generó diversas reacciones en redes. Algunos usuarios le recomendaron suscribirse a la membresía de Walmart, que permite recibir compras a domicilio sin costo adicional. "Puedes comprar la membresía y te lo llevan hasta la casa, sin costo adicional, lo mejor que hay", le comentó una seguidora.

Otros, en cambio, se solidarizaron con su preocupación por la seguridad de sus hijos y su incomodidad al salir sola de compras. "Todas tenemos un Walmart que no nos gusta y soy igual, no me gusta salir sola con los niños de compras", compartió una usuaria.

Preguntas frecuentes sobre experiencias de compra en Walmart y la seguridad infantil