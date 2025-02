Yunior Morales celebra su residencia en EE.UU.: "Agradecido, feliz, emocionado..."

Vídeos relacionados:

El locutor cubano Yunior Morales anunció este martes que ha obtenido su residencia en Estados Unidos, a través de una publicación en Facebook donde compartió su emoción y gratitud por este nuevo estatus migratorio.

"Luego de revisar el buzón estoy más agradecido, feliz, emocionado… Yunior Morales ya es Residente de Estados Unidos. Voy a celebrar, carajo", escribió junto a imágenes en las que muestra la documentación oficial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., así como una foto suya frente a la Estatua de la Libertad.

Lo más leído hoy:

Morales salió de Cuba en 2023 y pasó por México antes de llegar a territorio estadounidense. En septiembre de 2023, mientras esperaba su cita con CBP One, relató que Tapachula estaba "llena de cubanos" y que estos se comportaban con disciplina mientras esperaban su turno para la entrevista migratoria. "La mayoría de los cubanos que se encuentran en Chiapas, Tapachula, no vienen a crear problemas, están concentrados en su aplicación de CBP One y cada día pedir su cita para la entrevista", aseguró en ese momento.

Días después, Morales llegó a la frontera y finalmente obtuvo el parole humanitario que le permitió ingresar a EE.UU. "Parole del bueno con todos los beneficios. A trabajar y salir adelante. Muchos deseos de trabajar en lo que se pueda, pero con mi dignidad sin precio. Agradecido", publicó entonces.

Poco después, aseguró que su salida de Cuba representaba una liberación: "Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices 'ñoooo, salí'. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible".

Desde su llegada, Morales ha mantenido una postura crítica contra el régimen cubano. En julio de 2024, compartió un video mostrando una compra en un supermercado estadounidense y declaró: "Estoy disfrutando de la bendición de estar en libertad, de tener dignidad y de no conformarme con la miseria y aceptar que Dios premia a los valientes".

En septiembre pasado, denunció que el régimen cubano había ordenado eliminar su voz de los medios de comunicación oficiales como parte de la censura contra quienes critican el régimen. "Eliminen todas las voces del locutor Yunior Morales", afirmó que fue la orden impartida en la emisora Radio Ciudad del Mar y el canal Perlavisión. "Ser locutor fue una realización personal que nunca estará por encima de mis valores humanos. Comencé con 23 años, estoy evaluado, tenía mucho contenido, imagino cuánto tuvieron que escudriñar en varias emisoras y canales de televisión para borrarme".

Con la obtención de su residencia, el locutor reafirma su integración a la vida en EE.UU., país donde ha expresado sentirse plenamente libre.

Preguntas frecuentes sobre la residencia de Yunior Morales en EE.UU. y su postura contra el régimen cubano