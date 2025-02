“Que el mundo vea la igualdad que tu abuelo inventó”: responden a Sandro Castro en su último video en Instagram

Sandro Castro, el nieto del dictador cubano Fidel Castro, se ha sumado al trend viral de 'Not Like Us' de Kendrick Lamar, y lo ha hecho de una manera particular: derrochando cerveza Cristal en la entrada del bar del que es dueño, el Efe, en el Vedado.

Aunque la reinterpretación del popular hit pudiera pasar desapercibida, lo que llama la atención es el hecho de la especulación con la típica bebida alcohólica cubana, tan carente en los mercados de la isla, lo que la convierte en un lujo inalcanzable para los cubanos que dependen de un salario estatal.

Lo más leído hoy:

En el video compartido en su perfil de Instagram, Sandro aparece vestido completamente con ropa Nike, desde la sudadera con capucha pasando por el pantalón, e inclusive los zapatos. Al inicio del video se le ve haciendo su gesto habitual de extender el dedo medio, el cual puede ser interpretado como una grosería.

Mientras el nieto de Fidel Castro baila, sin seguir la coreografía original del trend, camina hacia la cámara con las cervezas en la mano, hasta llegar a un punto donde comienza a agitarlas y deja salir la espuma.

Captura de Instagram/sandro_castrox

Como es habitual, debido a la familia de donde proviene, sus acciones no pasaron desapercibidas para los internautas de la red social.

“Esto ya se está descontrolando”, “Goza pelota, que el mundo vea la igualdad de clases que tu abuelo se inventó”, “Tienes que hacer un reel pero en el Palacio de las Convenciones con los ministros”, “Este muchacho descifró el algoritmo, ya sabe que siempre genera reacciones con estas cosas y como no le importa se lanza”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

La más reciente controversia que Sandro Castro generó en redes sociales fue a propósito de una excéntrica felicitación por el Día del Amor y la Amistad, el pasado 14 de febrero.

Con una alta carga de incoherencia, Sandro se presenta ante la cámara con dos rosas envueltas en plástico, una roja y otra amarilla, que cruza sobre su pecho mientras dirige un mensaje a sus seguidores.

Un detalle que no pasó desapercibido es la manera en que posiciona sus dedos. Mientras sostiene las flores, Sandro extiendió el dedo medio de su mano derecha, un gesto que pudo ser interpretado como una provocación o una respuesta desafiante a quienes lo critican en redes sociales. Este elemento avivó aún más la polémica en torno a su publicación.

Unas semanas antes, en una muestra flagrante de insensibilidad y desdén hacia el dolor nacional, fue visto de juerga el mismo día en que Cuba cumplía un Duelo Oficial en honor a 13 militares fallecidos en Holguín.

Luego del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, la música de Kendrick Lamar, en especial 'Not Like Us', ganó impulso en TikTok, convirtiéndose en tendencia con más de cuatro millones de creaciones de videos.

Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y la polémica en redes sociales