Crisis del sistema eléctrico en el centro y oriente de Cuba: “Es como si nos hubieran desconectado”

La crisis energética en Cuba sigue empeorando y golpea con mayor fuerza a las provincias del centro y oriente del país, donde los apagones superan las 20 horas diarias, dejando a la población en una situación desesperada.

La falta de generación eléctrica, las averías en las termoeléctricas y el déficit de combustible han llevado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a una situación límite, con un déficit de generación cercano a los 1,600 megavatios (MW).

Situación crítica en Ciego de Ávila y otras provincias

La provincia de Ciego de Ávila enfrenta una crisis eléctrica tan grave que el director general de la Empresa Eléctrica avileña, Daniel Pérez García, la comparó con una "desconexión del Sistema Eléctrico Nacional".

En declaraciones al Periódico Invasor, detalló que el panorama no mejorará. El territorio seguirá sufriendo los apagones hasta que vuelvan a sincronizar las centrales termoeléctricas (CTE) y aumente la generación.

Esta realidad también afecta a otras provincias del centro y oriente del país, donde la población se encuentra sin electricidad durante casi todo el día.

Este martes, el parte oficial de la UNE registraba ocho unidades de generación eléctrica fuera de servicio por averías o mantenimiento, incluyendo:

Unidad 3 de la CTE Santa Cruz

Unidad 3 de la CTE Renté

Unidades 1 y 2 de la CTE Felton

Unidad 2 de la CTE Santa Cruz (mantenimiento)

Unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos (mantenimiento)

Unidad 5 de la CTE Renté (mantenimiento)

Apagones de más de 20 horas diarias

La falta de generación ha llevado a que en varias provincias del centro y oriente del país los apagones se extiendan hasta 20 horas diarias, dejando solo cortos intervalos de tiempo con servicio eléctrico.

Esta situación impacta gravemente la vida cotidiana de la población, afectando la conservación de alimentos, la preparación de comidas y el funcionamiento de electrodomésticos esenciales.

“Ya no es solo la incomodidad de no tener luz, es que no podemos cocinar, los ventiladores no funcionan y los niños no pueden dormir. Es insoportable”, comentó un residente de Camagüey en redes sociales.

¿Una solución a la vista?

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha anunciado que trabaja en la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable para aliviar la crisis, con la construcción de tres parques solares fotovoltaicos en Ciego de Ávila. Sin embargo, las obras han sufrido retrasos debido a la falta de suministros y robos de materiales, lo que pone en duda su efectividad a corto plazo.

En el caso del parque solar ubicado en Grego, que debería aportar 21.87 MW al SEN el 29 de marzo, las autoridades han advertido que la fecha de sincronización podría retrasarse. Mientras tanto, la situación sigue siendo insostenible para los residentes de las provincias más afectadas.

Indignación y desesperanza en la población cubana

Los cubanos han expresado su frustración en redes sociales y en medios locales, denunciando la falta de respuestas y soluciones por parte del gobierno.

Algunos comentarios en las redes sociales reflejan la desesperación de quienes sufren los cortes constantes. “Siempre nos toca la mala, la zona centro-oriental es la perjudicada. No hay cojones para quitar la corriente en La Habana”, dijo un usuario.

“Nos han quitado hasta la dignidad”, comentó otra persona, mientras un internauta exigía al gobierno que pare de falsear la información sobre la crisis energética: “Es mejor que se queden callados a que sigan mintiendo”.

La crisis energética en Cuba lleva más de cinco años consecutivos en estado grave y no hay solución inmediata. Las autoridades no han dado respuestas sobre cuándo podrían mejorar las condiciones del servicio eléctrico. Mientras tanto, la población del centro y oriente de la isla sigue sumida en apagones interminables y una calidad de vida cada vez más deteriorada.

