Intentaron quemar su casa con sus hijos dentro: Madre cubana rompe el silencio

Luego de haber denunciado públicamente el intento de incendio contra su vivienda en Santa Clara, la madre cubana Yunisley Suárez Rodríguez ofreció más detalles sobre lo ocurrido en una entrevista para el programa La Casa de Maka. En su testimonio, describió el terror que vivió junto a sus tres hijos y reiteró su preocupación por la inacción de las autoridades.

Durante la entrevista, Suárez Rodríguez relató que el pasado lunes 24 de febrero, a las 2:30 de la madrugada, se despertó con los ladridos de su perro y los gritos de sus vecinos que la alertaban del fuego dentro de su hogar. "El cuarto estaba encendido completamente, la cama, el escaparate, las cosas de la escuela de los niños, todo estaba ardiendo", expresó.

"Entre los vecinos y yo como pudimos apagamos el fuego, sacamos a los niños para afuera que estaban bastante fatigados por el humo", añadió, evidenciando la desesperación del momento.

Antes del incidente, Suárez Rodríguez había alertado a la policía sobre las amenazas de su vecino Marcos Martínez Capote, a quien describió como "drogadicto y alcohólico". "Este señor, cuchilla en mano, nos cayó atrás a mí y a los niños por toda la parte de adentro de mi casa", narró. Sin embargo, la policía desestimó sus denuncias y permitió que el hombre continuara en libertad.

Al intentar nuevamente presentar una denuncia tras el incendio, la respuesta de las autoridades fue la misma. "Fui a la tercera unidad de la policía con mis hijos y me dijeron que no procedía porque yo no tenía cómo probar que ese señor había incendiado mi casa", declaró Suárez Rodríguez. "Les dije que los responsabilizaba por cualquier cosa que nos sucediera a mí y a mi familia".

La madre cubana sostiene que su activismo político es la verdadera razón por la que las autoridades no han actuado. "Lo que pasa, simple y sencillamente, es que yo soy opositora al régimen abiertamente, y ellos lo saben", afirmó en la entrevista. "Están mandando estas personas, estos desafectos sociales, a molestarnos a mí y a mi familia. Estas personas tienen impunidad para hacer lo que les da la gana y nosotros estamos en un peligro inminente".

El testimonio de Suárez Rodríguez ha generado una ola de indignación en redes sociales. Numerosos usuarios han condenado la impunidad con la que operan agresores en Cuba cuando las víctimas no tienen el respaldo del régimen.

"Después se preguntan por qué la gente no sale a las calles. Si intentan matar a una madre con sus hijos y la policía no hace nada, ¿qué queda para los demás?", comentó una persona. "El mundo tiene que seguir viendo estas noticias, tenemos que compartirlas y denunciar estas atrocidades. La dictadura protege a delincuentes mientras encarcela a los que piensan diferente", escribió otro usuario.

El caso de Yunisley Suárez Rodríguez evidencia, una vez más, la desprotección de las familias en Cuba y el uso de la represión encubierta para silenciar cualquier voz disidente. Mientras su esposo continúa en prisión por haber publicado un meme, ella y sus hijos siguen expuestos a nuevos ataques sin que las autoridades brinden una respuesta efectiva.

