Dignidad en crisis: Un camión de carga reemplaza al carro fúnebre en Manzanillo

Vídeos relacionados:

La precariedad de los servicios funerarios en Cuba quedó nuevamente en evidencia tras la denuncia de un ciudadano en Manzanillo, provincia de Granma, donde familiares de un fallecido tuvieron que cargar su ataúd manualmente y montarlo en un camión de carga debido a la demora del carro fúnebre.

El hecho fue relatado en Facebook por Bernardo Osmar Chávez, quien explicó que su primo falleció a causa de un infarto masivo y que el sepelio estaba programado para las 3:00 p.m. Sin embargo, el vehículo fúnebre no llegó hasta las 4:15 p.m., lo que obligó a la familia y amigos a improvisar con un camión.

Lo más leído hoy:

"Después de mucha espera, finalmente llega el carro a las 4:15 p.m., ¡pero qué carro!", escribió Chávez, acompañado de imágenes en las que se observa a varios hombres levantando el ataúd para colocarlo en el vehículo.

Facebook / Bernardo Osmar Chávez

Las imágenes del improvisado traslado generaron una ola de indignación en redes sociales, donde muchos usuarios denunciaron la precariedad del servicio funerario y la falta de respeto hacia los difuntos y sus familiares. Algunos señalaron que la crisis ha llegado a un punto extremo y que la responsabilidad no puede diluirse más. "No sé ya ni de quién es la culpa, pero esto se pasa de castaño oscuro", comentó un usuario, reflejando el desconcierto de quienes no ven soluciones.

Otros mensajes destacaron el dolor añadido que este tipo de situaciones representa para los familiares. "Qué tristeza invade al pueblo cubano. Ya no basta el dolor de perder un familiar, sino el dolor de cómo lo tenemos que ver partir", lamentó otra persona. En los comentarios también se cuestionó la gestión gubernamental, resaltando la diferencia en la calidad de los servicios entre la capital y las provincias. "Cómo es posible que se compren lotes de vehículos para el turismo, que los chocan y los desbaratan nuevos, y no haya para comprar un vehículo para los servicios necrológicos de provincias. Porque en La Habana esto no pasa."

La crisis económica del país y las políticas del gobierno también fueron señaladas por otros internautas. "Basta de culpar al bloqueo. La falta de respeto hacia el pueblo cubano rebasa los límites. Es triste ver cómo los dirigentes de este país se enriquecen a costa del sufrimiento de este pueblo", expresó un comentarista, mientras otro, en un tono más radical, opinó: "Ya sería mejor que los muertos los entierren en el patio de su propia casa."

En un segundo post, en respuesta a uno de los muchos comentarios que recibió el previo Chávez amplió su denuncia y cuestionó las prioridades del gobierno cubano en la adquisición de vehículos: "No sé cuál será el organismo que compra los autos para el turismo o los demás equipos automotor, pero fuese cual fuese, debería tener en cuenta la compra de otros vehículos necesarios en el país, por ejemplo, ambulancias y carros fúnebres", expresó sugiriendo que en medio de la crisis, los recursos deberían destinarse a servicios esenciales en lugar de enfocarse en sectores como el turismo.

Facebook / Bernardo Osmar Chávez

Su comentario refleja una preocupación compartida por muchos cubanos, que ven cómo el deterioro de los servicios básicos afecta incluso el respeto y la dignidad en los momentos más difíciles.

Un problema recurrente en Cuba

La crisis de los servicios funerarios en Cuba no es nueva. En Imías, Guantánamo, familiares de un niño fallecido tuvieron que trasladarlo en una hamaca debido a la falta de un carro fúnebre. La imagen del improvisado cortejo fúnebre se viralizó en redes sociales, generando un fuerte debate sobre la precariedad de estos servicios en la isla.

Las autoridades locales aseguraron que existían servicios funerarios alternativos, pero que la familia optó por llevar el cuerpo por sus propios medios. Sin embargo, el hecho expuso nuevamente las graves carencias en el sector funerario, especialmente en comunidades rurales.

Otro caso ocurrió en San Agustín, La Habana, donde un entierro tuvo que realizarse sin carro fúnebre, obligando a los familiares a cargar el ataúd a mano.

Banes celebra la llegada de un carro fúnebre de segunda mano

Mientras en Manzanillo y otras provincias los entierros dependen de la improvisación, en Banes, Holguín, los residentes celebraron la llegada de un carro fúnebre de segunda mano.

Según un comunicado de la emisora Radio Banes, el vehículo permitirá ofrecer un servicio “más digno” tras años de crisis en los que se usaron tractores o incluso carretas de basura para trasladar féretros.

No obstante, para muchos cubanos, la llegada de un solo carro fúnebre a una localidad no soluciona el problema estructural del deterioro de los servicios funerarios en Cuba, donde las familias deben enfrentar pérdidas en condiciones cada vez más indignas.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de los Servicios Funerarios en Cuba