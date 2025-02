Cubano cuenta su experiencia en el aeropuerto en EE.UU. tras visitar Cuba

Un cubano residente en Louisville, Kentucky, identificado en TikTok como Devis (@blued_diamond), compartió su experiencia al regresar a Estados Unidos tras pasar ocho días en Cuba, asegurando que no enfrentó interrogatorios rigurosos ni fue llevado al "cuartico" de inmigración.

En su video, que ha generado gran interacción en redes sociales, el joven explicó que al llegar al aeropuerto, la única indagación por parte del oficial de inmigración fue sobre su trabajo en Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Según su relato, el agente le preguntó en qué trabajaba en EE. UU., a lo que respondió que se dedicaba a las redes sociales. Luego, el oficial le pidió que mencionara tres plataformas, y él contestó que Facebook, Instagram y TikTok. La conversación continuó cuando el funcionario le preguntó cuál de esas redes utilizaba más y, al responder que TikTok, el oficial hizo referencia a la prohibición temporal de la aplicación en el país, a lo que el cubano reaccionó aludiendo a que la plataforma había sido restablecida en el país, y tras esa breve conversación, el oficial simplemente le dijo: "Bienvenido a casa".

Devis aseguró que, al menos en su vuelo procedente de Santa Clara, ningún pasajero fue llevado a revisión secundaria. "A nadie lo metieron para el cuartico, a nadie los cuestionaron sobre su entrada, a nadie le dijeron nada", afirmó, descartando los temores que circulan entre algunos cubanos sobre interrogatorios duros al regresar de la isla. "Ahora, si tú tienes asilo, sí te pueden llevar al cuartico y preguntarte ‘¿por qué estás yendo a Cuba después de haber hecho un asilo político que basa en que tú vienes huyendo de una dictadura?’", acotó. En su caso, aclaró que no viaja bajo esa condición, pues él había entrado a Estados Unidos como ciudadano español.

Su testimonio ha generado debate en redes sociales, donde algunos cubanos comentaron que tampoco habían tenido problemas al regresar de la isla, mientras que otros aseguraron que siempre son interrogados. "Yo llevo 10 años en este país y siempre me llevan al cuartico y me hacen la misma pregunta", comentó un usuario, mientras que otro agregó que el trato en inmigración depende del estatus migratorio. "En tu caso no hay problema, el que entró por frontera es otra cosa", afirmó. Otros, en cambio, confirmaron que su experiencia fue igual de sencilla. "Yo vine de Cuba junto con mi esposa el día 11 y no me hicieron ni una sola pregunta", escribió otro seguidor.

El testimonio de Devis se suma a otros casos recientes de cubanos que han compartido sus experiencias en aeropuertos de EE. UU. tras visitar Cuba. A inicios de febrero, una cubana en Miami relató que su hermana, residente permanente, recibió un consejo de un oficial de inmigración, quien le recomendó no viajar más a Cuba si quería evitar complicaciones con su estatus migratorio. Días después, otra cubana aseguró que, en su caso, no tuvo problemas y que el proceso de ingreso al país fue más sencillo de lo que esperaba.