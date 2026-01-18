De rodillas y en un abrazo interminable: Así fue el reencuentro de Zurdo MC con sus padres en Cuba

El cantante cubano Zurdo MC protagonizó uno de los momentos más emotivos que ha compartido en redes sociales: su reencuentro con sus padres en Cuba, después de mucho tiempo lejos de ellos.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista mostró el instante en que, al llegar a la casa familiar, se arrodilla, rompe en llanto y se funde en un abrazo interminable con su madre y su padre, mientras expresa entre lágrimas su emoción por volver a verlos.
“Yo soy de mi familia, volví a nacer al ver a mi papá y mi mamá. Único hijo, me siento el aire. Sentimientos encontrados que solo Dios sabe todo lo que he sufrido, todo lo que he llorado, todo lo que he pasado. Dios y todos los santos están conmigo. Hoy es un sueño cumplido”, escribió el músico en su publicación.
Zurdo MC también dedicó unas palabras cargadas de amor y gratitud hacia sus progenitores: “Si no eres de tu familia, no eres de nadie. Mis padres son mi razón de ser, el que me conoce de cerca lo sabe. El hijo de Niurka. Y ver a mi tiburón, mi papá... estoy sin palabras”, añadió.
Las imágenes, grabadas en una calle de su barrio frente a su casa, muestran la calidez de un reencuentro familiar que ha conmovido a miles de seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de comentarios de apoyo y felicitaciones.
Para el cantante, este regreso a la Isla tiene un significado especial, marcado por la nostalgia, la fe y el amor incondicional de sus padres.
¿Cómo fue el reencuentro de Zurdo MC con sus padres en Cuba?
El reencuentro de Zurdo MC con sus padres en Cuba fue muy emotivo. Al llegar a la casa familiar, el cantante se arrodilló y rompió en llanto antes de fundirse en un abrazo interminable con su madre y su padre. Este momento fue compartido por el artista en un video en su cuenta de Instagram, mostrando su emoción y gratitud por volver a ver a sus seres queridos después de tanto tiempo.
¿Qué sentimientos expresó Zurdo MC en su publicación sobre el reencuentro?
Zurdo MC expresó sentimientos de amor, gratitud y emoción. En su publicación, dijo sentirse como si hubiese "vuelto a nacer" al ver a sus padres. También mencionó que sus progenitores son su "razón de ser" y agradeció a Dios y a los santos por permitirle vivir ese momento. Sus palabras reflejan la importancia de la familia en su vida y el alivio por poder reunirse con ellos después de un periodo de separación.
¿Cuál es el significado del regreso de Zurdo MC a Cuba para él?
El regreso a Cuba tiene un significado especial para Zurdo MC. Está marcado por la nostalgia, la fe y el amor incondicional de sus padres. Este regreso simboliza la realización de un sueño para el cantante, quien ha compartido su felicidad y emoción por volver a reunirse con su familia y experimentar la calidez de su hogar en la isla.
¿Cómo han reaccionado los seguidores de Zurdo MC al video del reencuentro?
Los seguidores de Zurdo MC han reaccionado conmovidos y con gran apoyo. El video del reencuentro ha generado una ola de comentarios de apoyo y felicitaciones de parte de sus fans. Las imágenes que muestran el emotivo encuentro han resonado con muchas personas, reflejando la importancia de los lazos familiares y el impacto emocional de volver a abrazar a los seres queridos tras un largo periodo de separación.
