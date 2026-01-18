De rodillas y en un abrazo interminable: Así fue el reencuentro de Zurdo MC con sus padres en Cuba

Ver más

El cantante cubano Zurdo MC protagonizó uno de los momentos más emotivos que ha compartido en redes sociales: su reencuentro con sus padres en Cuba, después de mucho tiempo lejos de ellos.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista mostró el instante en que, al llegar a la casa familiar, se arrodilla, rompe en llanto y se funde en un abrazo interminable con su madre y su padre, mientras expresa entre lágrimas su emoción por volver a verlos.

“Yo soy de mi familia, volví a nacer al ver a mi papá y mi mamá. Único hijo, me siento el aire. Sentimientos encontrados que solo Dios sabe todo lo que he sufrido, todo lo que he llorado, todo lo que he pasado. Dios y todos los santos están conmigo. Hoy es un sueño cumplido”, escribió el músico en su publicación.

Zurdo MC también dedicó unas palabras cargadas de amor y gratitud hacia sus progenitores: “Si no eres de tu familia, no eres de nadie. Mis padres son mi razón de ser, el que me conoce de cerca lo sabe. El hijo de Niurka. Y ver a mi tiburón, mi papá... estoy sin palabras”, añadió.

Las imágenes, grabadas en una calle de su barrio frente a su casa, muestran la calidez de un reencuentro familiar que ha conmovido a miles de seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de comentarios de apoyo y felicitaciones.

Para el cantante, este regreso a la Isla tiene un significado especial, marcado por la nostalgia, la fe y el amor incondicional de sus padres.