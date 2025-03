Cubano desaparecido en Morón: Investigación apunta a un posible asesinato

Vídeos relacionados:

José Alberto Campo Cruz, un cubano de 65 años que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 3 de enero en el municipio Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, podría haber sido asesinado.

Campo Cruz, era profesor de Geografía, metodólogo y también ocupaba cargos como secretario del Partido, delegado por más de 40 años y juez en la sala de tribunales de la ciudad, según refirió en redes su propia hija al dar la voz de alarma sobre su desaparición.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, las autoridades ya no lo estaría buscando con vida, sino que centran sus esfuerzos en la localización de sus restos, tras revelarse que habría sido presuntamente asesinado, según dio a conocer la activista Irma Broek en redes sociales, a partir de fuentes cercanas al caso.

Ha trascendido que un hombre habría confesado su participación en el crimen, señalando que actuó junto a otros dos cómplices.

De acuerdo con la versión del presunto asesino, la víctima regresaba de una actividad en una escuela cuando pasó frente a su casa.

En ese momento, lo invitó a tomar un trago y, ya en el patio de la vivienda, surgió una discusión relacionada con un problema de cheques.

La tensión escaló hasta que, en un arrebato de ira, el agresor atacó a Campo Cruz con un machete, arrebatándole la vida.

Posteriormente, con la ayuda de los otros dos implicados, se deshicieron del cuerpo.

Las labores de búsqueda se han intensificado en un basurero ubicado en las cercanías de una tapia, donde, según indicios, habrían abandonado los restos de la víctima.

En una fotografía compartida por las fuentes, la casa del presunto agresor aparece señalada en rojo, mientras que la zona de búsqueda está marcada en azul y amarillo.

Captura de Facebook/Irma Broek en "Crímenes en Cuba"

Desde el pasado 24 de enero, Elien Campos, hija de José Alberto Campos Cruz, ha realizado varias publicaciones en Facebook pidiendo ayuda para localizar a su padre.

"Mi padre, José Alberto Campos Cruz, de 65 años, conocido por muchos en Morón, desapareció el 3 de enero. Después de participar en una actividad con amigos, se dirigía de regreso a casa, en el tramo de la carretera de Patria, entre el puente de Rafaela y Carlos Lens, donde reside, cuando desapareció", escribió su hija en su primera petición de ayuda para localizar a su padre.

Explicó que al momento de su desaparición, el hombre vestía pulóver rojo, pantalón azul de mezclilla y tenis negros tipo zapatillas. Además, se desplazaba en una bicicleta china de mujer, con gomas nuevas de color dorado y blanco.

"Desde ese momento no hemos sabido nada de él", lamentó Elien, quien también informó a las autoridades sobre la desaparición de su padre.

Captura de Facebook/Elien Campos

A inicios de febrero, Elien reiteró su angustia tras un mes sin noticias de su padre:

"Papito, hoy hace ya un mes que no estás conmigo, y te juro que estos días han sido los peores de mi vida. Pero no descansaré, no me rendiré y no me conformaré con que no hay rastros de ti. Yo lucharé por saber qué te hicieron o qué te pasó. Mi viejito, solo quiero que sepas, estés donde estés, que tu niña no descansará hasta saber qué sucedió contigo. Te extraño mucho y solo le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir buscándote hasta debajo de las piedras. Te amo, mi viejito”, escribió.

Captura de Facebook/Elien Campos

El pasado 21 de febrero, su desesperación aumentó, y en otra publicación pidió mayor apoyo de la comunidad y de las autoridades para intensificar la búsqueda:

"Papi, yo haré lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste, por encontrarte. No puede ser que en un pueblecito tan chiquito desaparezcan así, sin dejar rastro. Necesito más apoyo de las autoridades y, como su hija, si no encuentro respuestas, iré a donde tenga que ir, pero no me conformaré con que no hay rastro. Ayúdenme a hacer esta publicación viral. Es una hija desesperada por encontrar a su papá, un hombre de principios, revolucionario, que ha dado todo por este país. ¡Ayuda!", escribió.

Captura de Facebook/Elien Campos

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde múltiples usuarios han expresado su horror e indignación ante lo sucedido.

"Para mí, era la persona más noble y sencilla que he conocido. Espero que se haga justicia. Lamentable, triste, muy triste", lamentó una comentarista que lo conocía.

"Gran vecino, hombre y amigo. ¡Mano fuerte con los asesinos!", apuntó otro ciudadano.

"¡Dios mío, qué clase de crimen!"; "Que es eso, por Dios, ¡qué horror!"; "Dios mío, sin palabras"; "Las leyes son muy benévolas con estos asesinos, ya por cualquier cosa le arrebatan la vida a alguien. ¡Esto ya es demasiado!"; "Sin palabras… Morón, ciudad de terror. Ya no se puede ni salir, tenemos pánico", son otras opiniones.

"Esto ha sido horrible, esperemos que la ley se cumpla a cabalidad. De hecho, no hay mucho que decir, solo PENA DE MUERTE para los implicados en los hechos. ¡No hay piedad para ellos!", sentenció otra internauta.

Hasta el cierre de esta nota, fuentes oficialistas no se han pronunciado sobre el caso.