Las dos adolescentes desaparecidas en Cárdenas ya están con sus familias

Las adolescentes cubanas Melanie Rodríguez González y Yoandriane Díaz García, quienes llevaban más de un mes reportadas desaparecidas, ya se encuentran junto a sus familias en Cárdenas, donde residen.

"Gracias a Dios ya aparecieron, un familiar las localizó y llamó a su familia, las llevó para la estación de Policía y las vinieron a buscar de Cárdenas los oficiales de menores", reveló en Facebook Susana Isabel Valdes Mayea, sin dar detalles.

Captura de Facebook / Susana Isabel Valdes Mayea

Esta semana una prima de Yoandriane informó que la Policía había localizado en La Habana a la jovencita de 14 años y que su mamá había salido hacia la capital a buscarla.

"La Policía llamó a mi mamá y acaban de salir para La Habana a ver cómo fue y dónde la encontraron", dijo Ibelise Rosales.

La mujer recalcó que esta es la primera vez que sucede algo así con la niña y que la familia estaba desesperada.

"No se sabe nada, ni en qué condiciones se encuentra ni por qué lo hizo", señaló entonces.

Yoandriane y Melanie (13 años) estaban perdidas desde el sábado 13 de enero.

La primera salió de su casa con una mochila con ropa y no regresó. Desde entonces no se volvió a saber de ella. No contactó con su familia, ni contestó más al teléfono.

Al momento de su desaparición estaba acompañada de Melanie, quien fue vista por última vez en la escuela José Martí, de Cárdenas, vestida con un juego de saya naranja.

Las familias pidieron ayuda en Internet para localizarlas y denunciaron los hechos ante la Policía.