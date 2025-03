La experiencia de una joven cubana que vive en China se ha hecho viral en TikTok después de contar cómo consiguió un trabajo poco común: interpretar a una sirena en un acuario. La joven, que se identifica como @isabell_mermaid, explicó que antes de emigrar practicaba nado sincronizado y llegó a formar parte del equipo nacional de Cuba. Sin embargo, su rumbo cambió cuando una amiga, que llevaba cinco años en China, publicó una oferta de trabajo para mujeres interesadas en desempeñarse como sirenas en un parque acuático.

"Me puse en contacto, mandé fotos y fui seleccionada junto a otras dos chicas y un varón. Hicieron todos los trámites necesarios, lo que tomó un tiempo, pero finalmente me envió los documentos para la visa", relató. Una vez en la embajada, le otorgaron una visa exprés y al llegar le dieron la de trabajo. Después de trabajar en el acuario, decidieron quedarse y buscar nuevas oportunidades laborales en el mismo sector.

Lo más leído hoy:

Su adaptación no fue sencilla debido al idioma, la cultura y la comida. "Al principio me costó mucho la comida, todo tenía picante, y pedir un taxi era complicado" , contó. Sobre el salario, aunque asegura que es confidencial lo que cobra pero que el dinero le alcanza sin problemas: "Sí, y me sobra. Aquí todo es barato" .

El video generó cientos de comentarios, algunos de apoyo y otros de escepticismo. Un usuario comparó su emigración con "cambiarse de camarote en el Titanic" , mientras que otros le preguntaron sobre la vida cotidiana y cómo maneja el dinero. Ella aclaró que le pagan a través de una aplicación móvil y que, si necesita efectivo, puede hacer un intercambio con ciudadanos chinos.

Pese a algunas críticas, la joven, que lleva casi dos años viviendo en China, afirmó: "Yo brindo mi experiencia para el mundo. Al que le interesa, lo puede ver, y el que no, que siga de largo" .

Su testimonio ha generado curiosidad y debate entre los cubanos dentro y fuera de la isla, mostrando otra faceta de la emigración y las oportunidades laborales en países menos comunes para la diáspora cubana.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de una cubana trabajando como sirena en China