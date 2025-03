Una cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un video en el que expone cinco reglas de vida que, según ella, le han generado críticas, pero que no piensa cambiar. Su forma directa de expresarse y su postura firme sobre el dinero, las visitas y la convivencia han provocado un intenso debate en redes sociales.

En su video, titulado "Cosas que no hago y no voy a hacer", la usuaria @yisi9 comienza dejando claro que no presta dinero a nadie, ni siquiera a su familia. "Si lo tengo y se lo puedo regalar, prefiero regalárselo a prestárselo. Cuando vienen a pedirte el dinero, vienen de una forma y cuando te van a pagar son de otra. Luego muchas ni mencionan lo que te deben, tienes que pedírselo, y a mí no me gusta estar pidiendo", explicó.

Lo más leído hoy:

Su postura sobre el dinero generó reacciones divididas. Algunos la respaldaron, como un usuario que comentó que "lo de no prestar dinero deberíamos hacerlo todos, mi familia le debe mucho dinero a mi esposo y nada que pagan".

Otra de sus normas que ha generado controversia es que no permite que nadie viva en su casa, ni siquiera familiares cercanos. "No meto en mi casa absolutamente a nadie. Una prima, un primo, un sobrino o un hermano… eso termina como cafunga, todo el mundo a final se pelea. Prefiero pagarle dos o tres meses de renta hasta que se ubique, pero en mi casa no", afirmó con determinación.

Este punto causó reacciones tanto de apoyo como de desacuerdo. Algunos la respaldaron completamente: "Encontré mi tribu, mi manada", "Pensé que yo era rara, pero pienso igual" y "Esta mujer sí sabe evitarse problemas". Sin embargo, otros cuestionaron su postura: "Muy extraño que un cubano tenga esas políticas si lo más seguro es que a ella sí la ayudaron en algún momento de su vida".

Sobre la crianza de su hija, dejó claro que no la deja dormir en casa de nadie. "Si es una fiesta, yo te llevo, pero me quedo en el carro", sostuvo.

Asimismo, dijo que no visita a nadie si no la llaman e invitan directamente, ya que considera que si no la contactan, es porque no es bienvenida. "Si Fulanita me dice que Menganita me invitó, eso es que no quieres que vaya realmente", añadió.

Su norma de no recibir visitas inesperadas fue de las más comentadas. "Si vienes a mi casa y no me llamas previamente, yo no te voy a abrir la puerta. Te voy a ver por las cámaras que estás en la puerta, pero si no me llamaste, te quedaste afuera", concluyó.

Preguntas frecuentes sobre las reglas de vida de cubanos en el extranjero