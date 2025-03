Una cubana residente en Estados Unidos compartió un video en redes sociales donde muestra algunos de los productos que compró para enviar a su familia en Cuba, una práctica cada vez más común entre los emigrados que buscan ayudar a sus seres queridos ante la escasez en la isla.

“Compré cositas para Cuba, algunas las compré en el Family Dollar y otras en otro supermercado”, explicó la mujer, mientras enseñaba los artículos. Entre los productos que incluyó en su compra se encuentran artículos de higiene personal como desodorante, crema para la piel, pasta de dientes e íntimas femeninas, además de productos de limpieza como detergente para fregar, limpiador de cristales y parches para el dolor.

Lo más leído hoy:

También destacó la compra de alimentos y utensilios básicos: “Pozuelitos, palomitas y lo que no puede faltar nunca en el maletín de un cubano: café La Llave”, dijo.

Consciente de posibles críticas, la cubana aclaró que su intención es brindar a sus familiares la posibilidad de probar productos que, aunque no sean considerados de primera necesidad, pueden mejorar su calidad de vida. “Antes de que vayan a criticar, porque sé cómo se ponen ustedes, sé que muchas de las cosas que hay aquí no hacen falta o no son de tanta necesidad, pero yo quiero que ellos vivan y sepan lo que es limpiar con esto o lavar con esto”, expresó.

En cuanto al gasto total, la mujer no dio una cifra exacta, pero comentó que solo en el Family Dollar desembolsó unos 90 dólares. Sobre los alimentos, indicó que compró más cosas para ella, por lo que no tenía un monto específico de lo invertido.

El video generó numerosas reacciones de otros cubanos, muchos de los cuales se sintieron identificados con el gesto de la joven.

“A mi mamá le llevaba todo eso, en cada viaje le agregaba algo diferente, por lo menos le di todo lo que estuvo a mi alcance aunque hubiera querido darle más”, comentó una usuaria.

Otra persona expresó su deseo de hacer lo mismo en el futuro: “Algún día me veré así, comprando cositas para mi familia en Cuba”.

Muchos aplaudieron la iniciativa y destacaron la importancia de estos envíos. “Pienso lo mismo, compraría todo eso y más para que mi mami pruebe de todo”, escribió otra seguidora.

La creadora del video, identificada como @thalia_hr, respondió con emotivos mensajes, asegurando que su intención es darle lo mejor a su familia. “Eso trato de hacer. Ellas se merecen eso y el mundo entero”, respondió.

Las remesas y los envíos de productos desde el extranjero siguen siendo una de las principales fuentes de sustento para muchas familias en Cuba, donde la inflación y la escasez complican cada vez más el acceso a bienes de primera necesidad.

Preguntas frecuentes sobre envíos de productos a Cuba desde el extranjero