Zelenski dice que el fin de la guerra está lejos y Trump le responde con dureza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, contestó con dureza a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien este domingo afirmó que un "acuerdo para poner fin a la guerra aún está muy, muy lejos", subrayando que cualquier solución futura debería contar con la implicación de Estados Unidos.

Las palabras de Zelenski no fueron bien recibidas por Donald Trump, quien aseguró que la postura del líder ucraniano no ayuda a alcanzar una solución al conflicto.

En su plataforma, Truth Social, el mandatario estadounidense calificó las declaraciones como "la peor declaración que Zelenski podría haber hecho", y lanzó una advertencia: "¡Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!".

Trump también sugirió que Zelenski no tiene intenciones de buscar la paz mientras cuente con el respaldo occidental.

"Este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos y Europa", añadió.

"Zelenski quiere una guerra eterna, una máquina de picar carne que no cesa. Eso es perverso", apuntó por su parte Elon Musk en X.

Durante una conferencia de prensa en Londres, donde participó en una cumbre organizada por el primer ministro británico Keir Starmer para reforzar el apoyo europeo a Ucrania, Zelenski destacó la importancia de la cooperación con Washington, incluso en medio de la incertidumbre política en EE.UU.

"Creo que nuestra relación (con Estados Unidos) continuará, porque es más que una relación ocasional", señaló el mandatario ucraniano, resaltando la alianza que su país ha mantenido con la potencia norteamericana desde el inicio de la invasión rusa.

Además, enfatizó que "Ucrania tiene una asociación lo suficientemente fuerte con los Estados Unidos de América" como para garantizar la continuidad del apoyo militar y financiero, a pesar de recientes tensiones con el expresidente Donald Trump.

Zelenski hizo estas declaraciones en un contexto de creciente presión internacional para explorar posibles soluciones diplomáticas al conflicto.

Al ser consultado sobre una nueva iniciativa europea para alcanzar la paz, respondió con cautela: "Estamos hablando de los primeros pasos hoy y, por lo tanto, hasta que no estén en el papel, no me gustaría hablar de ellos en gran detalle".

Sin embargo, insistió en que cualquier resolución debería cumplir ciertos principios fundamentales: "La paz que prevemos para el futuro debe ser justa, honesta y, lo más importante, sostenible".

Estas tensiones surgen en un momento en el que la Casa Blanca ha manifestado su deseo de que Zelenski muestre más apertura a posibles concesiones para poner fin a los combates.

No obstante, el mandatario ucraniano ha resistido esas presiones, insistiendo en la necesidad de garantías de seguridad por parte de Washington.

Mientras la guerra en Ucrania se prolonga y las presiones diplomáticas aumentan, las declaraciones de Zelenski y la reacción de Trump reflejan la creciente incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto y el futuro de la resistencia ucraniana.

Por otra parte, Zelenski afirmó este domingo que está listo para firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre los recursos minerales de su país.

La declaración tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Londres, donde Ucrania obtuvo el respaldo de sus socios europeos en la búsqueda de condiciones para un alto el fuego con garantías de seguridad.

Zelenski expresó su disposición a reunirse nuevamente con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para concretar el acuerdo, que había sido suspendido tras un tenso debate en la Casa Blanca, la semana pasada.

Durante una entrevista con la prensa británica antes de abandonar Reino Unido, el líder ucraniano reconoció que su enfrentamiento con Trump y el vicepresidente JD Vance no ayudó a la paz, aunque se negó a disculparse por su postura.

“Quise que la posición de Ucrania quedara clara y no fuera ambigua”, subrayó Zelenski y confirmó que, si ambas partes están preparadas, la firma del acuerdo se concretará pronto.