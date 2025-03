Crucero rescata a 11 balseros cubanos a punto de naufragar en el canal de Yucatán

Un grupo de 11 balseros cubanos que estaban a la deriva y a punto de naufragar en aguas del canal de Yucatán, fueron rescatados por el crucero Brilliance of the Seas, a mediados de esta semana.

El miércoles, la tripulación del crucero, operado por Royal Caribbean y alquilado por VACAYA, una compañía de vacaciones para personas de la comunidad LGBTIQ+, avistó una pequeña embarcación en peligro en el golfo de México, cerca de la península de Yucatán, y acudió en su auxilio.

En un bote piloto, tripulantes del buque rescataron a los inmigrantes cubanos en pequeños grupos y los trasladaron a bordo, donde recibieron atención médica, alimentos, agua y ropa seca donada por los pasajeros.

Los balseros, exhaustos y con signos de desnutrición, llevaban al menos uno o dos días varados en altamar y, al momento del rescate, su frágil bote estaba averiado y haciendo agua, declaró al portal The Advocate el director ejecutivo de VACAYA, Randle Roper-Olson, quien fue testigo del suceso.

“El capitán del Brilliance of the Seas vio un barco a lo lejos que parecía estar en peligro. El capitán me llamó inmediatamente como fletador del barco para informarme que iban a dar la vuelta e investigar”, contó Roper-Olson. “Enviaron un bote piloto con miembros de la tripulación a la embarcación varada y, desde la distancia, pudieron ver al menos a 10 personas a bordo. Estaba claro que estaban en peligro. Los refugiados estaban literalmente sacando agua del barco; estaba averiado, a la deriva y haciendo agua”.

“No puedo imaginar el miedo que debieron sentir. Estar en plena bahía sin otros barcos alrededor y vernos, debió haber sido un gran alivio. En cuanto vieron el barco, empezaron a ondear una bandera blanca de socorro”, relató el ejecutivo.

En su perfil de Facebook, donde compartió varios videos del rescate, Roper-Olson confesó: “En mis 22 años en la industria, nunca había tenido un día tan emotivo. Es triste que algunas personas tengan que pasar por semejante trauma con la esperanza de encontrar una vida mejor”.

Reveló, además, que a través del programa filantrópico ReachOUT de VACAYA, se recaudó dinero -aunque no especificó la cantidad- y se les entregó a los inmigrantes cubanos.

La actriz, bailarina y presentadora de televisión Julie Brown, ícono de MTV, quien realiza presentaciones en el crucero, documentó en tiempo real el operativo de rescate, en un video compartido en redes sociales.

“Estamos en medio de una operación de rescate en vivo en este momento. Acabamos de llegar de la costa de Cuba y estamos en camino a México, pero el capitán del barco creyó ver una embarcación en peligro. Así que hicimos un giro completo (probablemente nos llevó unos 20 minutos dar la vuelta completa) y efectivamente era un barco en peligro”, relató Brown en su directa.

“El bote de rescate ha salido cuatro veces y ha recogido a tres pasajeros a la vez, así que supongo que en este momento hay entre nueve y doce personas”, comentó, y añadió que todos fueron sometidos a exámenes médicos y “estaban siendo bien atendidos”.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) confirmó a The Advocate que los rescatados eran migrantes cubanos y no serían llevados a EE.UU.

“La Guardia Costera fue notificada del rescate de los 11 inmigrantes cubanos reportados cerca de la península de Yucatán por el crucero Brilliance of the Seas”, informó el suboficial de tercera clase Anthony Randisi en un correo electrónico.

Según señaló el portal de noticias, las autoridades, en coordinación con la tripulación del barco, decidieron que los migrantes desembarcarían en Cozumel, México, el puerto de escala más próximo antes de que el crucero retornara a Estados Unidos.

El Brilliance of the Seas había salido de Nueva Orleans el pasado sábado 22 de febrero, en una travesía de siete noches por el mar Caribe.

La USCG realiza sistemáticamente operaciones de control migratorio en las aguas del golfo de México, con la intención de detectar inmigrantes ilegales y narcóticos ilícitos e impedir su ingreso a EE.UU.

