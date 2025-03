Ultrack enseña cómo quedó de sucia su casa tras el divorcio y Amanda reacciona: "Al que le moleste puede ir a limpiarla"

El divorcio de Ultrack y Amanda Sanz parece una historia de nunca acabar como si se tratara de una novela de muchos capítulos cuyo fin cada vez está más lejos.

Ultrack y su nueva novia Claudia Artiles decidieron irse a vivir juntos y el influencer está en pleno proceso de acomodar su vivienda.

En sus stories de Instagram enseñó cómo quedó la casa de sucia, desordenada y con muchas cosas que botar tras el divorcio y sus seguidores arremetieron contra Amanda por dejar la casa en esas condiciones.

Captura Instagram / Ultrack

En un live en redes que algunos perfiles como Papel Encara replicaron, Amanda respondió a las duras críticas que recibió.

“Hay detalles que yo no los voy a decir en este momento para no hacerle daño a nadie, para no perjudicar a nadie, hay detalles que me los voy a reservar. La casa se quedó sucia, cuando yo regresé de Louisville yo decidí que no quise limpiarla más, así lo decidí yo. No es mi casa, no era mi casa y ya, no quise limpiarla. Los motivos, los tengo, se los voy a decir, creo que no. No la limpié porque no quise, así de sencillo, y al que le moleste puede ir y limpiarla”, dijo Amanda.

“¿Te molesta? Ve y limpia. Mi amor si quieres ir a hacer trabajo voluntario, vas y lo haces tú”, arremetió.

En los live de Ultrack y Claudia no han faltado las indirectas, que muchos interpretan van dirigidas a Amanda.

Uno de los seguidores del influencer escribió en comentarios que veía a Ultrack “limpio”, y la respuesta de la nueva novia no se hizo esperar: “Y lo vas a ver mejor porque yo estoy aquí para cuidarte mi vida”.

