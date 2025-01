Ultrack se sincera sobre los motivos de su divorcio: "Amanda no es la culpable, aquí el que fallé fui yo"

Después de infinidad de especulaciones y rumores, finalmente Ultrack confesó los motivos de su divorcio con la madre de sus hijas, Amanda Sanz.

En una directa que varios perfiles en redes sociales replicaron, el influencer cubano aclaró que el mayor responsable de la separación fue él y no Amanda como muchos suponen.

“La gente ha comentado de todo, esta es la razón: Me concentré tanto en que todo esto funcionara, porque es difícil cuando tú tienes una casa tienes todo el peso aquí en la cabeza, de mantenerlo todo y de que a los niños no les faltara nada, me concentré tanto en eso, en mis proyectos, en el trabajo, en que todo funcionara para que no hubiera problemas económicos que descuidé la parte sentimental”, dijo Ultrack.

“Es normal, una mujer se cansa de eso, Amanda fue una de las personas que cuando se acaba una relación más sincera fue en la vida. Se sentó conmigo y me dijo ‘estoy cansada de lo mismo, no quiero seguir contigo, no quiero seguir esta vida’, y punto, eso fue lo que pasó”, aseguró el influencer.

Nuevamente Ultrack salió en defensa de Amanda que ha sido blanco de muchas críticas: “Yo fallé, debí darle más atención a mis hijas, debí dedicarle más tiempo a mi familia, pero me preocupé más porque no les faltara nada y despreocupé una parte importantísima de la relación. Amanda aquí no es la culpable ni es la mala, aquí el que fallé fui yo”.

Desde que confirmó su separación, Ultrack se ha mostrado muy afectado en medio este proceso difícil que está atravesando, sobre todo porque siente la ausencia de sus hijas.

