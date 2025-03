Detienen con violencia a madre cubana mientras protestaba en una plaza de Granma

Una cubana, madre de tres hijos, fue detenida con violencia en la mañana de este miércoles tras protestar en solitario en la plaza “Ángel Fría”, en el municipio granmense de Río Cauto.

“Me voy cuando me vengan a buscar los policías”, respondió la mujer a alguien que le dijo que se bajara de la tarima.

“¿Lo hago sabes por qué? Porque yo tengo tres niños. Míralos, ahí están”, añadió señalando hacia una esquina.

“No es porque yo me entregue que me van a convencer”, dijo en otro momento.

“¿Dónde está la Revolución que dejó Fidel? ¿Dónde está la revolución que dejó Raúl? […] No hay revolución porque todo se ha caído, y no le voy a echar la culpa al presidente Canel, pero ¿a quién le voy a echar la culpa?”, cuestionó.

Un testigo que compartió dos videos en un grupo de Facebook local de Revolico precisó que la ciudadana es residente en el poblado de Guamo Viejo, en el citado municipio granmense.

“Vino a exigir arreglo a los problemas que estamos pasando, y yo tengo madre estoy en contra del maltrato”, apuntó el internauta, que pidió difusión para las imágenes.

En el video se ve cómo decenas de personas fueron testigo de la escena, pero no respondieron ni interactuaron con la manifestante, quien finalmente fue bajada a la fuerza de la tarima.

La mujer opuso resistencia y los represores la empujaron, lo que sí motivo apoyo de los presentes, quienes gritaron de forma insistente: “¡Suéltenla!”; “¡Abusadores!” y otras frases semejantes.

Publicación de Alex Gil en grupo de Facebook/Revolico Río Cauto

Varios internautas alabaron el coraje de esta madre cubana y lamentaron al mismo tiempo que nadie se le uniera en la protesta.

“El desespero de una madre que ya no haya qué hacer por sus hijos. ¡Cuánto abuso, por Dios!; “¿Dónde están los guapos? ¿Dónde está todo un pueblo pasando trabajo que no pudo defender a esa mujer?”; “Se atrevió a hablar porque ya no aguanta más, y tuvo el valor que muchos no tienen”, “Qué cobardes todos los que solo grababan en vez de defenderla”, opinaron algunos.

“Vergüenza debería darles por tratar así a una mujer y sobre todo a una madre cansada como todos de la situación que estamos viviendo”; “El pueblo entero está desesperado y solo una señora se atreve a expresarlo”; “Mis respetos para ella, una mujer con más valor que todos los que estaban mirando sin hacer nada”, fueron otros comentarios.

“Esto es lo que nos espera a las madres: el dolor de ver a nuestros hijos llorar de hambre y no poder hacer nada”, lamentó una comentarista.

“Si realmente se hubieran unido los que gritaban ‘¡Suéltenla!’, nadie hubiera podido llevársela”, sentenció finalmente una cubana.

Reacción oficialista

En las últimas horas, fuentes oficialistas han compartido imágenes del escenario en que ocurrió el incidente, con el evidente propósito de aclarar que la escena fue despejada.

Captura de Facebook/Comunicador Cultura Río Cauto

Han echado mano de forma compulsiva de antiguas actividades celebradas en ese espacio para aclarar para qué es esa tarima.

"Hermosas imágenes de la que fue testigo nuestra Plaza de la cultura Ángel Fría, un lugar para la diversión y el disfrute pleno", escribió en Facebook el perfil Comunicador Cultura Río Cauto.

Captura de Facebook/Comunicador Cultura Río Cauto

Hasta el cierre de esta nota, no han trascendido detalles sobre lo sucedido con esta madre cubana luego de su detención.