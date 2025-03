Novia de Ultrack deja los puntos claros: "Yo soy independiente, a mí él no me tiene que mantener"

La nueva relación sentimental de Ultrack y Claudia Artiles es la comidilla de las redes sociales, y ambos se han dado a la tarea de seguir dando de qué hablar con los contenidos que publican.

Luego de que ambos confirmaran que decidieron vivir juntos, los comentarios no se hicieron esperar, unos dicen que si es demasiado pronto, otros que si no le están dando los tiempos necesarios a su relación.

Sin embargo, algo parece que molestó un poco a la joven y son las insinuaciones de que se va a vivir con el influencer para que este la mantenga.

Claudia aprovechó un live que estaba haciendo con Ultrack para dejar claros algunos puntos y zanjado el asunto: “Señores yo soy independiente a mí Ultrack no me tiene que mantener, métanse eso en la cabeza”.

Por si no quedó claro del todo añadió: “Yo me pago todo sola, yo no necesito de él para nada”. Ante la reacción “dolida” de su novio, aclaró: “Sí mi amor te necesito, pero en lo económico no”.

Este martes causó mucho revuelo en las redes un video de Ultrack mostrando cómo había quedado de sucia y desordenada su casa tras el divorcio, y sus seguidores enseguida enfilaron los cañones a su expareja Amanda, aunque está no se quedó callada y respondió con todo.

