¿Qué pensará Daniela Reyes? Joven fan de Yomil se hace un tatuaje en su honor en las costillas

Joven fan de Yomil se hace un tatuaje Foto © Yomil / Instagram

Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo Puentes ha causado revuelo en las redes sociales tras compartir la imagen de una joven fan que se tatuó su nombre completo en el costado, justo debajo de las costillas.

La muestra de admiración extrema ha generado diversas reacciones entre los seguidores del artista, pero muchos se preguntan: ¿Qué pensará su novia, la influencer Daniela Reyes?

Lo más leído hoy:

En la fotografía compartida por el propio Yomil, se observa a la fan posando con orgullo mientras señala el tatuaje con el nombre del artista junto a un corazón.

Yomil / Instagram

La imagen ha desatado comentarios de todo tipo, desde elogios por la devoción de la seguidora hasta debates sobre hasta dónde puede llegar el fanatismo por un ídolo musical.

El gesto no pasó desapercibido, y los seguidores de Yomil no tardaron en mencionar a Daniela Reyes en los comentarios, especulando sobre su reacción ante la osada decisión de la fan. Hasta el momento, la influencer no ha hecho declaraciones al respecto.

Lo cierto es que Yomil, una de las figuras más influyentes del género urbano en Cuba, sigue acumulando seguidores leales que están dispuestos a demostrar su admiración de maneras inusuales. ¿Será este el tatuaje más llamativo que ha recibido un artista cubano por parte de un fan?

¿Qué opinas de este gesto? ¿Es una muestra de amor incondicional o una exageración?

Preguntas frecuentes sobre el tatuaje de una fan de Yomil y su relación con Daniela Reyes