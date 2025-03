ICE incrementará los operativos contra inmigrantes ilegales en EE.UU.

Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", anunció un aumento en los operativos para detener a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Homan enfatizó que estas redadas se llevarán a cabo sin distinción de antecedentes criminales, abarcando a todos aquellos individuos que se encuentren en el país sin estatus legal.

Presión al Congreso y aumento de recursos

En sus recientes declaraciones, Homan instó al Congreso de Estados Unidos a aprobar un presupuesto mayor para reforzar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las calles, ampliar los centros de detención y financiar más vuelos de deportación.

También criticó la postura de algunos legisladores con respecto a la inmigración ilegal, señalando que muchos permanecieron en silencio ante el problema durante el período de gobierno de la Administración de Joe Biden.

En un mensaje publicado en X, Homan defendió las políticas de mano dura contra la inmigración ilegal impulsadas por Donald Trump y afirmó que en la administración Biden más de 500,000 menores fueron separados de sus familias y puestos en manos de redes criminales.

"No pudieron hacer un seguimiento de casi 300.000 casos. Muchos de estos niños están a salvo, pero muchos ahora son víctimas de trabajo forzado y tráfico sexual. ICE ya ha encontrado a algunos en trabajo forzado. La última administración no los encontró ni los salvó, pero nosotros lo haremos. Lo que hizo la administración Biden fue mucho peor que todo lo que cualquier administración anterior haya hecho", dijo.

Las estadísticas recientes de ICE

Este martes ICE compartió un mensaje en X donde ofrece algunos datos estadísticos recientes. Señalaron que los arrestos de inmigrantes ilegales aumentaron un 627% en el pasado mes.

Recordaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puso fin a la política que les permitía a extranjeros viajar ilegalmente por Estados Unidos sin identificación y anunció que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) hará cumplir la Ley de Registro de Extranjeros.

Además y aseguran que los cruces fronterizos alcanzaron "los niveles más bajos en 15 años", con solo 200 interceptaciones en un día y 8,326 inmigrantes detenidos en la frontera sur en febrero.

Campaña para forzar la autodeportación

La semana pasada, Noem anunció una campaña para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y fomentar la autodeportación de inmigrantes ilegales. Indicó que la administración Trump empleará todas las herramientas legales disponibles para garantizar la salida del país de los extranjeros sin estatus legal.

Aplicarán estrictamente las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que incluyen sanciones para quienes no abandonen voluntariamente el país, no se registren ante el gobierno federal ni proporcionen sus huellas digitales y no informen cambios de dirección a las autoridades migratorias. El incumplimiento de estas regulaciones podría derivar en multas severas, penas de prisión o ambas.

