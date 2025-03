"No hice las cosas como tenía que hacerlas": Cubana en Miami tras decir que regresaba a Cuba con su hija

La madre cubana identificada en TikTok como Lisandra Acevedo Évora (@lisandra.acevedo.evora) ha vuelto a generar debate en redes sociales tras publicar un nuevo video en el que insistió en que su situación en Miami no era mentira, que tenía un pasaje para regresar a Cuba y que no había logrado estabilizarse en Estados Unidos.

No obstante, en comentarios posteriores a su propia publicación, dio a entender que podría haber reconsiderado su decisión y que intentaría seguir adelante en EE.UU.

En el video, publicado hace unas horas en su cuenta de TikTok Lisandra reiteró su frustración por no haber encontrado un trabajo estable ni una situación segura para su hija.

En la grabación aseguró que tenía un pasaje de regreso a Cuba para este viernes y que no estaba diciendo mentiras. "En ninguno de los videos que yo he hecho, he dicho mentiras. Pero la culpa es mía porque no hice las cosas como tenía que hacerlas. No fui fuerte, no lo logré. No hice las cosas como tenía que hacerlas y no logré nada, no lo logré".

Asimismo, explicó que había intentado buscar empleo sin éxito y que le preocupaba la seguridad de su hija. "Ayer yo salí caminando con ella y no encontré trabajo. Toqué puertas de negocios y no encontré. (...) No puedo seguir dando tumbos con ella. Y las personas que me están ofreciendo ayuda, aunque lo estén haciendo de corazón, yo no puedo saberlo, no puedo saberlo. Me da miedo, estoy con la niña". También pidió a los usuarios que dejaran de especular sobre su situación y aseguró que "aquí todo no es contenido".

Su nuevo vídeo volvió a generar reacciones diversas. Algunos seguidores la apoyaron y le pidieron que no regresara a Cuba, asegurando que algo aparecería y que debía luchar por su hija. "No te vayas, el futuro de tu hija está aquí, no en Cuba", comentó una usuaria. Otra persona escribió: "Si Dios te puso aquí es por algo, no te rindas, sigue buscando trabajo". Sin embargo, otros la criticaron y pusieron en duda sus intenciones. "Siempre el mismo cuento, pero al final nunca te vas", dijo un seguidor. Otro comentó: "Si realmente quisieras quedarte, ya hubieras aceptado alguna de las muchas ayudas que te han ofrecido".

Pese a la contundencia de su mensaje en el video, en los comentarios de esa misma publicación, Acevedo respondió más tarde a un usuario afirmando: "A mí me sacaron un pasaje para Cuba, en vez de ayudarme con ese dinero, pero después de ver la noticia yo no me voy a rendir, se lo juro".

Horas después, compartió otro video en su muro en el que mostraba un fragmento de la cobertura de su caso en el noticiero Univisión 23 de Miami.

En los comentarios de esa publicación, volvió a referirse a su situación en la misma línea del otro comentario de su publicación previa. "Yo me iba a rendir y me iba a ir, yo tengo mi mamá en Cuba, pero después de ver esto de las noticias, yo no me voy a rendir, para la calle me voy a vender agua, sabe, hasta que encuentre trabajo", dijo.

Este miércoles, Lisandra Acevedo anunció en redes su decisión de regresar a la isla. "Me regreso a Cuba con mi hija, no porque quiero, sino porque no tengo alternativa", dijo en un vídeo compartido en su perfil donde explicó que no había logrado conseguir empleo ni estabilidad en EE.UU. y que, ante la falta de opciones, prefería volver a su casa en Cuba, a pesar de las dificultades económicas y los apagones. También se mostró afectada por los comentarios críticos en redes, afirmando que su situación no era una "estrategia para viralizarse".

Su historia provocó enseguida una ola de reacciones, tanto de personas dispuestas a ayudarla como de quienes la criticaron por no aceptar las ofertas de trabajo y alojamiento que le hicieron o hasta cuestionaron la veracidad de su testimonio. A inicios de febrero, el influencer Dairon Cano había intentado ayudarla buscando empleo para ella, pero, según Acevedo, no logró encontrar una oportunidad estable.

A pesar de sus declaraciones iniciales sobre regresar a Cuba, los comentarios más recientes a sus últimas publicaciones en TikTok dan a entender que ha reconsiderado su decisión de volverse a la isla.

Los usuarios en la red, por su parte, se debaten entre críticas, peticiones de que aclare qué hará, sugerencias de que acepte la ayuda o buenos deseos de que logre estabilizarse en el país norteamericano por su bien y el de la niña.

