La Policía política traslada para Bayamo a la madre detenida por protestar contra el hambre en Río Cauto

Mayelín Carrasco Álvarez, la madre de tres hijos que fue detenida este miércoles en Río Cauto (Granma), por protestar contra el hambre, ha sido trasladada por la Policía política del régimen de Miguel Díaz-Canel hacia Bayamo, según informó a CiberCuba el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, muy pendiente de este caso.

Poco antes de ser enviada "probablemente" al centro de operaciones provincial de la Seguridad del Estado de la capital de Granma, la mujer, de 47 años y residente en el poblado rural de Guamo Viejo (Río Cauto, Granma), tuvo que ser atendida tras desmayarse durante el interrogatorio al que fue sometida después de ser arrastrada por la fuerza desde la parte superior de la plaza Ángel Fría, de Río Cauto, por un agente de la Policía política y un miembro del gobierno provincial del Partido Comunista, según ha podido saber esta plataforma.

Ante el primer traslado de Mayelín Carrasco Álvarez a un centro hospitalario, su círculo más cercano teme que la Policía política pretenda "darla por loca" para justificar que no estamos ante una protesta pacífica contra el hambre sino ante una persona con problemas de salud mental.

Mayelín Carrasco no protestó solamente por la falta de alimentos y leche sino también por la escasez de combustible (luz brillante y alcohol) para cocinar. "Estoy en una plaza defendiendo mis derechos", dijo ante la mirada atenta de dos hombres que querían sacarla de allí sin saber cómo hacerlo exactamente, ya que alrededor empezaron a reunirse vecinos que siguieron atentamente el discurso de esta madre coraje.

Ella aseguró desde su tribuna que le había comentado a su familia que sabía que sus actos tendrían consecuencias. "Hoy le dije a mi mamá que sabía que me iban a llevar a prisión", comentó consciente de que la represión del Partido Comunista de Cuba no entiende de derechos, de madres ni de hambre.

"Nos quitaron los huevos. Nos lo han quitado todo. Que se dejen de mentiras y de engaños. Cuando me baje de aquí me voy a la prisión con la frente bien alta", insistió ante la mirada de vecinos de Río Cauto que escuchaban, cuchicheaban, pero no se sumaron a la protesta.

"Con hambre no se trabaja y con hambre no se va a la escuela. Nos lo han quitado todo. De aquí me voy cuando me venga a buscar la Policía. Yo tengo tres hijos. Aquí están. ¿Dónde está la revolución que dejó Fidel y la revolución que dejó Raúl? Ya no hay revolución porque todo se ha caído", señaló.

Y hasta ahí llegó su discurso porque la bajaron a rastras. "Déjala que hable"; "Oye, suéltala, eso es un abuso", gritaban los vecinos mientras la mujer era fuertemente reprimida.

Para justificar lo ocurrido, el gobierno de Río Cauto aseguró en redes sociales que la mujer recibió una vivienda temporal de "tabla y zinc" y ofertas de trabajo estatal que ella rechazó. Este organismo local no mencionó que el sueldo de esos empleos no alcanza para comer ni siquiera una semana del mes.

En opinión de los funcionarios del Partido Comunista en ese municipio de Granma, la protesta de Mayelín Carrasco es "inaceptable" porque a ella se le asignó una hectárea de tierra en Guamo Viejo para cultivarla y nunca se presentó en Agricultura a aceptar la cesión de la tierra.

El vídeo de la protesta demuestra que esta madre cubana se manifestó verbal y pacíficamente y que la única violencia probada es la que ejercieron la Policía política y el Gobierno local para detenerla.