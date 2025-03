Cuando el Estado se desentiende: el castrismo responsabiliza a los cubanos por la pobreza de sus parientes

Vídeos relacionados:

"La mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano", titula Granma su más reciente intento de maquillar la miseria que ha sembrado el régimen durante más de seis décadas. En un ejercicio descarado de cinismo, el oficialismo pretende trasladar la responsabilidad de la pobreza extrema a las familias cubanas, exigiendo que sean los tíos, sobrinos, hermanos y cualquier pariente disponible quienes se hagan cargo de los mendigos que el propio sistema ha producido.

Según el Código de las Familias, los cubanos están legalmente obligados a garantizar el sustento, la habitación, la salud y hasta la recreación de sus familiares necesitados. Es decir, si tu tío termina en la calle porque el salario que le paga el Estado no le alcanza ni para un cartón de huevos, la culpa es tuya por no mantenerlo, no del régimen por haberlo condenado a la miseria.

Esto no es más que un reconocimiento implícito del fracaso absoluto del Estado cubano. Durante décadas, han presumido de una supuesta "justicia social" que solo existe en los discursos de la Plaza de la Revolución. Pero la realidad es otra: el cubano de a pie tiene que depender de la caridad de sus familiares en el exterior para sobrevivir. Porque en Cuba, todos los que reciben remesas son mendigos forzados, dependientes de las dádivas, limosnas y ayudas de amigos y parientes que escaparon del infierno socialista.

Mientras tanto, el gobierno cubano es el primer mendigo de todos. Vive pidiendo créditos que nunca paga, exigiendo donaciones de la ONU y la Unión Europea, y explotando a sus médicos en el extranjero para raspar unas divisas. Y cuando se quedan sin dinero, no buscan soluciones ni reforman la economía, simplemente exprimen aún más al pueblo con nuevas regulaciones y aumentos de precios en sus monopolios estatales.

Si hay mendigos en Cuba, es porque el régimen ha destruido la capacidad de los ciudadanos para prosperar por sí mismos. Si la gente tiene que hurgar en la basura, es porque el gobierno ha convertido a la nación en un país inviable. Y si las familias tienen que sostenerse unas a otras, es porque el Estado no sirve para nada más que reprimir y saquear.

Que no vengan ahora a hablar de "solidaridad familiar" cuando han pasado décadas persiguiendo, dividiendo y empobreciendo a los cubanos. Si quieren encontrar a los verdaderos responsables de la mendicidad en Cuba, que no miren a los tíos y sobrinos. Que miren al Palacio de la Revolución y a los militares de GAESA, los únicos que jamás han tenido que mendigar ni depender de nadie.