¿Ovi o Bebeshito? Yomil opina sobre qué reguetonero cubano representa más a Cuba

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo Puentes ha generado debate tras expresar su opinión sobre qué artista del género urbano ha llevado más en alto el nombre de Cuba.

Durante una entrevista con La Familia Cubana, el intérprete fue consultado sobre quién, entre Ovi y Oniel Bebeshito, representa mejor la esencia del reguetón cubano.

"Son cosas completamente diferentes, el Bebeshito es Cuba, pero Ovi no es Cuba. Ovi se pegó en México haciendo la cultura mexicana. Ese mérito hay que dárselo. Pero Ovi no hace conciertos. Es verdad que tuvo mucha exposición y se manejó muy bien, pero tú para decir que eres Cuba tienes que ser Cuba completo. No haces nada con decir que eres Cuba cuando en Cuba no te conocen mucho, y en ese aspecto creo que Bebeshito está haciendo mucho más", afirmó Yomil.

Sus declaraciones han avivado el debate entre los seguidores del género urbano cubano. Mientras algunos coinciden con el criterio del reguetonero, argumentando que Bebeshito ha desarrollado su carrera con una identidad más arraigada a la isla, otros defienden el impacto internacional de Ovi, destacando su colaboración con artistas de renombre y su presencia en la escena musical latina.

Ovi, quien ha logrado reconocimiento en países como México y Estados Unidos, ha sido criticado en ocasiones por no representar directamente la esencia del reguetón cubano, mientras que Bebeshito ha mantenido un vínculo más cercano con la música urbana de la isla y su público.

Las palabras de Yomil reavivan el debate sobre la identidad musical y la representación de Cuba en el género urbano, un espacio donde cada vez más artistas emergen con propuestas innovadoras y estilos diversos.

