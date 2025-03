Flor de Cuba arremete contra quienes la humillan por no tener 12 grado: "Universitaria para terminar en una Mipyme"

Flor de Cuba arremetió en las redes contra aquellos que por ser universitarios y haber estudiado en Cuba se creen con el derecho de humillarla por no tener un 12 grado.

En su perfil en Instagram subió un video con “mensajitos para los que ofenden a quienes escogieron no estudiar para no ser esclavos de gratis en Cuba”, y dividió opiniones entre sus seguidores.

“Yo no entiendo a esta gente que se creen que me van a humillar a mí porque yo no tengo ’12 grado’. Yo te voy a responder rapidito. Este caso aplica solamente para Cuba. Tú universitaria cubana déjame explicarte por qué tú eres universitaria. Tú eres universitaria porque el gobierno convenció a tu madre y a tus abuelos de crear obreros y mano de obra barata para pagarles 10 dólares al mes y hacerles creer que eso era ser alguien en la vida”, aseguró Flor en el video.

En su defensa la influencer agregó: “Tú eres universitaria pero nunca has podido con tu dinero irte para toda Cuba y recorrer los hoteles, y las veces que has ido es porque alguien de afuera, que probablemente limpie pisos, te invita. Eres universitaria para terminar trabajando en la Mipyme del amiguito tuyo que se quedaba dormido en el aula de pre”, arremetió sin contemplaciones.

“Tú eres universitaria y cuando salgas de Cuba tu papel no va a servir en ningún lado porque la escuela en Cuba está obsoleta, los estudios en Cuba no sirven”, añadió Flor, argumentando que esas personas deberían sentir vergüenza de haberse pasado cuatro y cinco años estudiando para terminar vendiendo pizzas o viendo al vecino que no estudió ganar más que ellos.

Varios seguidores le dieron la razón a Flor en sus palabras, otros, sin embargo, coincidieron en que estudiar nunca está de más y hay personas muy preparadas que han salido de las universidades cubanas.

“Tampoco romantices la ignorancia… el conocimiento nadie te lo quita. No obstante, en muchas cosas tienes razón, como mismo te digo que no todos tienen la capacidad de sacar una carrera, hay gente que no rinde académicamente, y no les queda de otra que la vida fácil, o sea, tu caso”; “Estudiar nunca es malo. Se puede estudiar en la universidad, tener un título, y ser capaz además de lograr ser el dueño de una pequeña empresa, viajar Cuba entera y parte del mundo también”; “Soy universitaria y te doy toda la razón, qué vivan las Mipymes”; “No es así, el estudio vale donde sea, el conocimiento no está demás nunca. Cuba es el único país del mundo donde el universitario no es tratado como se debe”; “La triste realidad del estudiante de este país”; “Yo me imagino que ya tú debes haber sacado a tus hijos de la escuela y los debas haber puesto a trabajar en una Mipyme”, fueron algunas de las opiniones encontradas que generó su video.

La cubana aclaró que su video no es para aquellos universitarios que son buenas personas, sino para los que se jactan públicamente, agreden y humillan a los que como ella no tienen estudios superiores.

