Ver más

La influencer cubana Flor de Cuba emocionó a miles de seguidores tras compartir un video donde cuenta su historia de vida, desde su infancia en un edificio apuntalado en La Habana hasta su actual etapa de éxito en Estados Unidos. Con una voz pausada y sincera, recordó los días en que el sonido de la máquina de coser de su madre era el único símbolo de seguridad en casa.

“Yo nací en Cuba, pero no en la bonita de las postales, sino en la que te enseña a madurar rápido”, dijo al inicio del video, que ya supera miles de visualizaciones. Entre recuerdos de pobreza, un embarazo adolescente y momentos de depresión, Flor confesó que llegó a tocar fondo antes de encontrar el camino que cambió su destino. “La Flor de Cuba no se inventó, se formó con hambre, golpes y pérdidas”, aseguró.

Hoy vive en Estados Unidos, donde ha construido una nueva vida y una comunidad enorme en las redes sociales. A través de su trabajo como vendedora en TikTok Shop, ha logrado estabilidad económica y reconocimiento, convirtiéndose en una de las cubanas más queridas en la plataforma. Su historia de esfuerzo y superación ha inspirado a miles de mujeres que se identifican con su pasado.

Flor contó que uno de los mayores logros de su vida fue poder cumplir una promesa: sacar a su madre del derrumbe en el que vivían en Cuba y regalarle una casa nueva. “Aunque me falte lo más grande, sigo soñando con el día en que estemos todos juntos”, dijo emocionada, refiriéndose a sus hijos y a la familia que dejó atrás.

Su video generó una avalancha de reacciones. “Eres una guerrera”, “resurgiste como el ave fénix” y “cuando se quiere, se puede”, escribieron sus seguidores. Desde su historia real y sin adornos, Flor de Cuba ha demostrado que los sueños se cumplen, incluso cuando se nace entre ruinas. Hoy su nombre brilla en redes, pero su mensaje va más allá: nunca rendirse, incluso cuando la vida parece estar en contra.