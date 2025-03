Molusco responde a Otaola luego de que lo llamara "idiota izquierdoso" tras polémica entrevista a Charly & Johayron

Jorge Pabón, conocido en el mundo de la radio puertorriqueña, las redes sociales y YouTube como Molusco, respondió a Alexander Otaola luego de que este lo llamara “idiota izquierdoso”, tras salir a la luz la polémica entrevista que el boricua le hiciera a los reguetoneros cubanos Charly & Joahyron.

En uno de sus programas, Molusco dedicó un tiempo a repasar los comentarios y ofensas que le envió el influencer cubano y aseguró que, si bien es solidario con Cuba, no tiene por qué compararla con Puerto Rico, porque ambos países tienen realidades distintas.

“Cada país tiene su situación y porque Cuba viva un mierdero yo no tengo que chuparme la mierda que vivo en mi país. Cuba tiene una realidad muy dolorosa, soy solidario, pero no porque Cuba haya estado dos semanas sin luz pues yo tengo que aplaudir que aquí solamente tuvimos varias horas sin luz en un apagón general, con la mierda del UMA, pagando la luz más cara que existe, yo no tengo que mamarme ver un gobierno inepto cuatrienio tras cuatrienio, viendo como la salud, la educación de mi país se deteriora todos los días, viendo la transportación más mierda que existe”, enumeró el locutor boricua.

“Porque Cuba viva mal, porque viva una dictadura, yo no tengo que compararme con Cuba porque nosotros tenemos nuestra realidad que es distinta a Cuba”, recalcó Molusco, dejando claro cuáles son las problemáticas de su país que hay que criticar y cuestionar y no conformarse porque otros países estén en peores condiciones.

“Yo no soy izquierdoso ni de derecha, yo soy un tipo de buena gobernanza”, añadió asegurando que ya sea la derecha o la izquierda lo que le importa es que gobiernen bien Puerto Rico. “Usted habla mierda Otaola, no me hable de Puerto Rico, que usted no sabe nada de PR. Quédate hablando de Cuba”, arremetió y dejó claro que en la entrevista con Charly & Johayron no emitió opiniones porque sería incapaz de faltarle el respeto a los cubanos y a Cuba porque no ha ido a Cuba ni ha vivido lo que vive un cubano.

Por su parte, Otaola al repasar la entrevista a los dos reguetoneros, metió en un mismo saco a Molusco, Bad Bunny, Calle 13, Ricky Martin y los llamó a todos “idiotas izquierdosos” y dijo que habría que llevarlos a Cuba un mes para que vieran las necesidades que se pasan en la isla. “Tú eres un ignorante que prefiere ser ignorante”, le dijo a Molusco.

Otaola también cuestionó a los cantantes cubanos y los tildó "de artistas mierderos que tratan de fingir que no pasa nada" en Cuba mientras la dictadura sigue destruyendo al país y causando el sufrimiento del pueblo.