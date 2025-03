Activista cubano abandona Cuba y se adentra en la selva de Nicaragua

El escritor y activista cubano Guillermo Rodríguez Sánchez emprendió un viaje migratorio que lo ha llevado a cruzar las selvas de Nicaragua.

A través de varias publicaciones en Facebook, Rodríguez está documentando su travesía. Compartió un mensaje en el que asegura que su momento ha llegado y se encuentra en Nicaragua.

Lo más leído hoy:

"Luego escribo el post para que lloren y mis emociones al partir por el aeropuerto José Martí, por el momento esta pequeña actualización, todo en talla. Traje las sandalias para que sepan. Y por supuesto que seguiremos ayudando desde este perfil a muchas personas, ahora incluso más que antes", dijo.

Un momento impactante de su viaje

"De todas las imágenes mentales en el primer día de travesía por Nicaragua, una arrasó por sobre todas las demás y quedó tallada en mi retina a fuego. Yo puedo escribirle a esa muchacha cubana que lleva a su bebé protegido en medio de la selva desconocida, toneladas de alabanzas sin fin, dedicatorias sublimes, homenajes verbales repletos de adornos y por ahí pa' allá de todo... Pero qué va, ¡no! Aquí lo que toca decir es un vibrante y sonado 'las mujeres cubanas son la tranca de su país'. No sé ustedes, pero yo me hinco de rodillas ante cualquier madre capaz de sobreponerse a tantos miedos e incertidumbres y lanzarse al mundo con su cría en brazos, convencida de que es una leona rugiendo por su futuro", expresó.

A pesar de haber salido de Cuba, Rodríguez Sánchez continúa organizando donaciones desde su perfil de Facebook, con el apoyo de sus amistades en la isla.

"Ahh no, por supuesto que desde este perfil no vamos a dejar de ayudar casos de personas discapacitadas siempre que sea posible. Que yo no esté en Cuba no es impedimento para que Verona Bonce siga distribuyendo lo que la gente empática que nos sigue obsequia", publicó recientemente.

Una travesía en un contexto migratorio complicado

La salida del activista ocurre en un momento particularmente difícil para los emigrantes cubanos. Hace pocas semanas el gobierno de Cuba recibió el primer vuelo de deportación procedente de Estados Unidos bajo la nueva administración de Donald Trump.

El 27 de febrero se concretó la devolución de 104 migrantes cubanos (84 hombres, 19 mujeres y un menor) a la isla. Este vuelo de repatriación forma parte de los acuerdos migratorios bilaterales entre ambos países y responde a la promesa del presidente estadounidense de intensificar las deportaciones masivas.

En lo que va del 2025, se han realizado 11 vuelos de repatriación desde diversos países, totalizando 296 personas devueltas a Cuba. La situación genera incertidumbre entre los migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos o a otros destinos seguros para reconstruir sus vidas.

Guillermo Rodríguez Sánchez ahora se enfrenta a los retos de una travesía por la selva. No ha declarado cuál es su destino final, pero está en una ruta que por lo general pasa por México en busca de alcanzar la frontera estadounidense.

Los seguidores del activista están atentos a sus redes y esperan que lleguen historias desde la selva, mientras continúan ayudando a las personas vulnerables en Ciego de Ávila.

Preguntas frecuentes sobre la travesía y activismo de Guillermo Rodríguez Sánchez