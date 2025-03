Localizan cuerpo sin vida de cubano presuntamente asesinado en Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

El cadáver de José Alberto Campo Cruz, un cubano de 65 años que se encontraba en paradero desconocido desde el 3 de enero en el municipio Morón, Ciego de Ávila, habría sido localizado.

"Según la persona que me ha estado informando desde el lugar, el cuerpo de José Alberto ha sido finalmente encontrado, poniendo fin a semanas de búsqueda y angustia para familiares y amigos", informó en Facebook la activista Irma Broek, quien ha dado seguimiento al caso desde que se reportó la desaparición.

La citada fuente precisó que cuerpo fue encontrado en "el patio de la casa del asesino confeso, quien junto a otros dos hombres le quitaron la vida, el mismo día de su desaparición".

Captura de Facebook/Irma Broek

Previamente trascendió que un hombre habría confesado su participación en el crimen, señalando que actuó junto a otros dos cómplices.

De acuerdo con la versión del presunto asesino, la víctima regresaba en bicicleta de una actividad en una escuela cuando pasó frente a su casa. En ese momento, lo invitó a tomar un trago y, ya en el patio de la vivienda, surgió una discusión relacionada con un problema de cheques.

La tensión escaló hasta que, en un arrebato de ira, el agresor atacó a Campo Cruz con un machete, arrebatándole la vida. Posteriormente, con la ayuda de los otros dos implicados, se deshicieron del cuerpo.

En una fotografía compartida por las fuentes, la casa del presunto agresor aparecía señalada en rojo, mientras que la zona de búsqueda estaba marcada en azul y amarillo.

Campo Cruz, era profesor de Geografía, metodólogo y también ocupaba cargos como secretario del Partido, fue delegado por más de 40 años y juez en la sala de tribunales de la ciudad, según refirió previamente en redes su propia hija al dar la voz de alarma sobre su desaparición.

Como suele suceder en estos casos, algunos internautas han manifestado incluso alegría por la muerte del señor, algo que ha sido repudiado por algunos residentes en Morón.

"Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. El sí tenía todos los cargos que tenía pero no se metía en política ni nada de eso y a todo el que le hacía falta é le ayudaba. Era un ser humano y una persona, y tenía hija y nietos", reprochó una comentarista.

Desde el pasado 24 de enero, Elien Campos, hija de José Alberto Campos Cruz, realizó varias publicaciones en Facebook pidiendo ayuda para localizar a su padre.

"Mi padre, José Alberto Campos Cruz, de 65 años, conocido por muchos en Morón, desapareció el 3 de enero. Después de participar en una actividad con amigos, se dirigía de regreso a casa, en el tramo de la carretera de Patria, entre el puente de Rafaela y Carlos Lens, donde reside, cuando desapareció", escribió en su primera petición de ayuda para localizar a su padre.

El pasado 21 de febrero, su desesperación aumentó, y en otra publicación pidió mayor apoyo de la comunidad y de las autoridades para intensificar la búsqueda:

"Papi, yo haré lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste, por encontrarte. No puede ser que en un pueblecito tan chiquito desaparezcan así, sin dejar rastro. Necesito más apoyo de las autoridades y, como su hija, si no encuentro respuestas, iré a donde tenga que ir, pero no me conformaré con que no hay rastro. Ayúdenme a hacer esta publicación viral. Es una hija desesperada por encontrar a su papá, un hombre de principios, revolucionario, que ha dado todo por este país. ¡Ayuda!", escribió.

Hasta el cierre de esta nota, fuentes oficialistas no se han pronunciado sobre el presunto hallazgo del cadáver.