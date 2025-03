Déficit eléctrico de más de 1,400 MW mantiene elevados los apagones en Cuba

Vídeos relacionados:

La Empresa Eléctrica de La Habana informó este martes sobre una situación crítica en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) debido a un déficit de generación superior a los 1,400 MW, lo que ha provocado prolongados apagones en la capital cubana.

De acuerdo con la nota informativa publicada por la entidad, el déficit actual en el SEN se debe a una combinación de averías en diversas unidades de generación y problemas relacionados con la falta de combustible.

La capacidad disponible para el día de hoy es de 1,950 MW, mientras que la demanda alcanza los 2,200 MW, lo que ya genera una afectación de 302 MW. Se estima que hacia el mediodía esta cifra podría ascender a 850 MW.

La situación se agudiza durante el horario pico, con una previsión de una demanda máxima de 3,200 MW, mientras que la disponibilidad de energía alcanzaría solo los 1,860 MW.

Esto resultaría en un déficit de 1,340 MW y una afectación estimada de 1,410 MW, lo que obligará a la Empresa Eléctrica a seguir implementando apagones rotativos en todo el país e incluso en la capital, subraya la nota.

El horario de cortes programados afecta a los bloques #1 y #2 de 10:00 am a 3:00 pm, con un cambio hacia el bloque #3 hasta las 7:00 pm. Además, de 6:00 pm a 8:00 pm, se verá afectado el bloque #4, dijo la Empresa Eléctrica de La Habana en otro post de Facebook.

Las autoridades han subrayado que las actualizaciones sobre el estado del servicio eléctrico pueden ser consultadas a través de las cuentas oficiales de Telegram, X y Facebook, así como en el número de atención telefónica 18888.

Este prolongado déficit eléctrico se debe, en gran medida, a la no entrada de varias unidades de generación previstas, como la Unidad 5 de la CTE Nuevitas, lo que ha resultado en una afectación de más de 1,500 MW en los últimos días.

Además, las reparaciones y el mantenimiento de diversas plantas, junto con limitaciones térmicas y problemas en las centrales de generación distribuida, han exacerbado la crisis.

Los cubanos no han tardado en reaccionar: "Ya este desgobierno se desentendió del problema electrico le da igual que la gente tenga corriente ya se ve que no hacen nada por producir más corriente todos los días es lo mismo ni suben más la generación no buscan combustible no hacen una reparación que funcione nada de nada , con lo que tienen dan y si no alcanza apagón y ya no les importa, ellos tienen plantas en sus casas y todo el combustible necesario en sus palacios.", dijo un internauta.

"Qué país puede producir así, qué sociedad puede desarrollarse así?... Han llevado esta isla de regreso a la edad de piedra. Anótense esa al menos, que lograron viajar en el tiempo, sería un buen post para atraer turismo.... Ineptossssss.", subrayó otro.

Varias regiones de Cuba pasan hasta 23 horas diarias sin electricidad.

