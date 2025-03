Apagones en Cuba no ceden: Déficit eléctrico se mantiene sobre los 1,500 MW

Vídeos relacionados:

Los apagones continúan afectando a la población cubana debido al persistente déficit en la generación eléctrica que se mantiene sobre los 1,500 MW.

Este miércoles, el servicio se interrumpió desde las 05:15 a.m. y no se restableció completamente hasta las 03:11 a.m. del 13 de marzo. La máxima afectación registrada fue de 1,505 MW a las 8:00 p.m., coincidiendo con el pico de demanda y superando lo planificado debido a un consumo mayor de lo pronosticado.

Sin embargo, el jueves la situación no mejorará. Apenas dos horas después de haberse restablecido el servicio, a las 05:09 a.m., volvieron a registrarse afectaciones en el suministro.

Estado actual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)

A las 07:00 a.m. de este 13 de marzo, la disponibilidad eléctrica del SEN era de 1,700 MW, mientras que la demanda ascendía a 2,150 MW, lo que generó un déficit de 495 MW. Se estima que en horas del mediodía la afectación alcance los 900 MW, con mayor impacto en la zona centro-oriental del país.

Actualmente, varias unidades generadoras están fuera de servicio:

Por avería: Unidad 6 de la CTE Nuevitas, unidad 6 de la CTE Renté y unidad 2 de la CTE Felton.

En mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, unidad 2 de la CTE Santa Cruz, unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos y unidad 5 de la CTE Renté.

En Cuba también hay limitaciones en la generación térmica, con 419 MW fuera de servicio. Por falta de combustible hay 74 centrales de generación distribuida apagadas, con una pérdida total de 421 MW.

Pronóstico para el horario pico de este jueves

Para el horario de mayor consumo, se espera recuperar 80 MW en centrales de generación distribuida afectadas por falta de combustible, la incorporación de la unidad 5 de Energas Boca de Jaruco con 30 MW, el completamiento de la unidad 6 de esta misma central con 15 MW y la entrada en operación de la unidad 6 de Nuevitas con 50 MW.

Con estas previsiones, la disponibilidad total para el pico sería de 1,875 MW, frente a una demanda estimada de 3,250 MW, lo que generaría un déficit de 1,375 MW y una afectación pronosticada de 1,445 MW en ese horario.

Afectaciones programadas en La Habana

Debido a la situación del SEN, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que este jueves se verán afectados los bloques de consumo en la capital de la siguiente manera:

Bloques 1 y 2: Afectados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bloque 4: Afectado de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Bloque 3: Afectado de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las autoridades han reiterado que sus canales oficiales en Telegram, X y Facebook continúan ofreciendo información actualizada para la población.

Ante la crisis energética que enfrenta el país, las afectaciones al servicio eléctrico continúan siendo una de las principales preocupaciones de la población cubana.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba