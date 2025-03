Vídeos relacionados:

Tekashi 6ix9ine vivió una mañana agitada este miércoles cuando su casa en Florida fue allanada por agentes federales y la policía local. Según contó a TMZ, lo mantuvieron esposado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mientras las autoridades revisaban cada rincón en busca de pruebas.

Durante la redada, los oficiales confiscaron varios objetos, entre ellos armas y drogas, según afirma el propio rapero. Además, tomaron muestras de ADN para verificar si hay alguna conexión con los elementos encontrados. Sin embargo, la Oficina del Sheriff de Palm Beach señaló que aún no hay pruebas que lo vinculen directamente con el material incautado, por lo que la investigación sigue en marcha.

A pesar de la intensidad del operativo, el rapero no fue arrestado, ya que las autoridades no encontraron una razón para detenerlo. Según el informe oficial, fue esposado únicamente por medidas de seguridad durante la redada. Tekashi insiste en que no ha hecho nada ilegal y que solo está intentando cumplir su arresto domiciliario sin problemas.

El allanamiento fue parte de una revisión de libertad condicional, una medida de rutina en estos casos, llevada a cabo por agentes federales con el apoyo de investigadores de narcóticos. Aunque el rapero asegura que se llevaron armas y drogas, la oficina del Sheriff no ha confirmado esos detalles.

Otra polémica más para Tekashi 6ix9ine, quien además de este incidente, ha estado en el centro de atención por su relación con la joven cubana Hallel Génesis. Desde que saltó a la fama, el rapero ha estado envuelto en escándalos y problemas con la justicia, y parece que su nombre sigue siendo sinónimo de controversia.

