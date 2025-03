Familia de niña con rara enfermedad en Pinar del Río recibe ayuda para comprar casa cercana al hospital

Marielys Pérez, madre de la pequeña Ahittana, quien padece el síndrome de Lennox-Gastaut, agradeció a las personas que hicieron posible adquirir una casa para darle mejores condiciones de vida a la pequeña.

Ahittana, por su enfermedad, necesita estar cerca del Hospital Pediátrico de Pinar del Río debido a los constantes cuidados y atenciones que su condición requiere.

En un video publicado en sus redes sociales, Marielys mostró emocionada la nueva vivienda, mencionando las adaptaciones necesarias para garantizar el bienestar de su hija.

"Quiero agradecerles de todo corazón porque sin ustedes no hubiéramos logrado que Ahittana tenga su casita para salir del hospital", expresó Marielys, reconociendo el esfuerzo y las donaciones de quienes se unieron a su causa.

La nueva casa cuenta con características que permitirán acondicionar un espacio adecuado para Ahittana, incluyendo un cuarto que podrá ser climatizado para atender sus necesidades.

La madre también destacó la importancia de esta vivienda en su vida diaria, ya que facilitará el manejo de los equipos médicos y brindará un entorno más cómodo y seguro para su hija.

Este gesto de solidaridad demuestra cómo la ayuda colectiva puede transformar la vida de una familia en momentos de extrema dificultad, marcando un camino de esperanza para quienes luchan contra enfermedades raras en condiciones desafiantes.

Días antes, Pérez publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su profunda gratitud.

"Hijita mía, ya nos acercamos cada día más al momento en el que salgamos del hospital. Ya se va a habilitar tu cuarto con todas las condiciones para que te sientas bien y cómoda", escribió.

A lo largo del mensaje, la madre resaltó el papel fundamental que jugaron quienes se unieron a su causa desde el primer momento: "Gracias, gracias le doy a Dios y a todos ustedes por todo lo que han hecho por nosotras. La vida no me alcanza para agradecer a las personas que desde el minuto cero llegaron a nuestras vidas y se quedaron; a todos los que, de una forma u otra, me han apoyado y me han ayudado, GRACIAS. Sin ustedes nada hubiera sido posible. Dios los bendiga", concluyó.

En enero, la madre de Ahittana compartió en Facebook detalles sobre la condición de su hija y las razones que la llevaron a buscar una casa cercana al hospital pediátrico de Pinar del Río.

Según explicó la madre, su hija requiere ventilación mecánica continua y un ambiente controlado para evitar complicaciones graves, y en ese momento la pequeña permanecía en una sala compartida, expuesta a riesgos constantes de infecciones y bacterias.

La madre relató cómo desde que su hija comenzó a convulsionar a los ocho meses, ha tenido que recurrir a las redes sociales para obtener medicamentos y apoyo: “Miren, si algo en esta vida me ha quedado claro, es que si yo no utilizo las redes sociales, mi hija hoy no estaría conmigo”.

A través de estas plataformas, ha logrado recaudar fondos para comprar una vivienda que cumpla con los requisitos médicos de Ahittana.

Sin embargo, enfatizó la importancia de adquirir una casa con estructura sólida, capaz de soportar eventos climáticos como ciclones, que son comunes en Pinar del Río.

La prioridad, según ella, era garantizar un espacio seguro, libre de polvo y con condiciones adecuadas para la salud de su hija.

A lo largo de su publicación, la madre defendió la necesidad de buscar soluciones concretas para su situación en lugar de esperar pasivamente: “Yo prefiero comprar las cosas que necesito para mi hija y tenerla lo mejor posible, mientras poco a poco voy adquiriendo lo que haga falta para la casa”, aseguró.

Para esta madre, la casa no solo representa un lugar físico, sino una oportunidad de ofrecerle a Ahittana una mejor calidad de vida junto a su familia: “Si Dios me lo permite, voy a lograr tener una casa, y el tiempo que Dios disponga que mi hija va a durar será junto a su familia, no dentro de las paredes de este hospital”, concluyó.

La historia de esta madre cubana es un testimonio de amor inquebrantable y sacrificio. En un esfuerzo por costear los gastos médicos de su hija, se vio obligada a vender su cabello, demostrando hasta dónde puede llegar una madre por el bienestar de su pequeña.

Además de este acto de desprendimiento, ha buscado ayuda en diversas ocasiones para garantizar la salud de su hija. En marzo de 2024, pidió apoyo para conseguir un ventilador artificial, indispensable para la estabilidad de la menor, enfrentándose a la dura realidad del desabastecimiento en Cuba.

La lucha no terminó ahí. En mayo del mismo año, nuevamente apeló a la solidaridad para adquirir un dispositivo médico esencial para su hija. A través de redes y medios, solicitó apoyo para comprar un equipo que garantizara su bienestar, evidenciando las dificultades que enfrentan muchas familias cubanas en el acceso a insumos médicos vitales.

Su historia es un reflejo de la resistencia y el amor de una madre que, a pesar de los obstáculos, sigue luchando incansablemente por la vida de su hija.

