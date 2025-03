Cubana en EE.UU. cuenta qué le preguntaron en el aeropuerto de Miami al regresar de Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su testimonio sobre su regreso al país tras un viaje a Cuba, describiendo cómo fue su paso por el control de inmigración y respondiendo a las dudas de otros cubanos preocupados por posibles complicaciones al regresar de la isla.

La usuaria @gretel_ap explicó que este fue su segundo viaje a la isla después de haber obtenido la residencia bajo la categoría CU6, dentro del amparo de la Ley de Ajuste Cubano. En su video, detalló que al llegar al aeropuerto de Miami, el oficial de inmigración solo le preguntó de dónde venía y revisó sus documentos y los de su bebé de seis meses, sin hacerle más cuestionamientos.

“No existió ninguna otra pregunta, no me cuestionaron nada, no me preguntaron absolutamente nada más”, afirmó en su video. Además, mencionó que conoce a otros cubanos que han tenido experiencias similares. En su mensaje, intentó transmitir tranquilidad a quienes temen regresar a EE.UU. después de visitar la isla: “Si eres un ciudadano que desde que entraste al país no has tenido ningún problema, no tienes nada que temer. Puedes viajar a la isla, no hay ningún problema con eso”.

La creadora de contenido también hizo referencia a los numerosos videos en redes sociales que alertan sobre posibles complicaciones al regresar de Cuba, afirmando que “las redes sociales se prestan mucho para especulaciones” y que, en su caso, su experiencia había sido completamente normal. Sin embargo, reconoció que cada caso puede ser diferente y que algunas personas pueden ser sometidas a preguntas adicionales o revisión secundaria. “Puede que te hagan alguna otra pregunta, no digo que no, puede que verifiquen otras cosas, pero de que no te dejen entrar nuevamente al país, eso no es cierto”, señaló.

El video generó diversas reacciones en TikTok. Algunos usuarios confirmaron que tampoco han enfrentado dificultades al regresar de Cuba, mientras que otros mencionaron que sí han sido llevados a revisión secundaria o han recibido preguntas más detalladas. “A mi esposo lo mandaron para el cuartico”, comentó una usuaria, explicando que la demora se debió a un problema con la toma de huellas. Otro usuario señaló: “Al aplicar a la ciudadanía, el que entró por frontera puede ser cuestionado si viaja a Cuba”. Otra persona compartió que, aunque es residente permanente con 14 años en EE.UU., cada vez que regresa de España es llevado a revisión, aunque solo le toman unos minutos.

Otros usuarios expresaron su preocupación por viajar a la isla. “Estoy nerviosa porque quiero ir en abril”, escribió una persona, a lo que Gretel respondió: “Tranquila, no va a pasar nada”. Otra usuaria mencionó que su hijo y su nuera no la dejaban viajar por miedo a posibles problemas al regresar.

Este testimonio se suma a otros casos recientes compartidos en redes sociales. A finales de febrero, el usuario @blued_diamond, residente en Kentucky, contó que su regreso a EE.UU. desde Cuba fue rápido y sin inconvenientes, aunque mencionó que quienes han solicitado asilo podrían enfrentar más preguntas. “Si tú tienes asilo, sí te pueden llevar al cuartico y preguntarte ‘¿por qué estás yendo a Cuba después de haber hecho un asilo político que basa en que tú vienes huyendo de una dictadura?’”, explicó en su video.

En redes sociales han circulado múltiples testimonios sobre experiencias en inmigración tras viajar a Cuba, algunos con relatos similares y otros con situaciones distintas, dependiendo del estatus migratorio y otros factores individuales. Mientras algunos aseguran que el proceso de reingreso a EE.UU. ha sido rápido y sin dificultades, otros afirman haber enfrentado interrogatorios más detallados o demoras en su paso por inmigración.

Preguntas frecuentes sobre el regreso de cubanos a EE. UU. tras visitar Cuba