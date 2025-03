La usuaria cubana de TikTok @ede_triz2000 se ha vuelto viral tras compartir su experiencia con una crema de belleza recomendada en la plataforma. En su video, muestra su rostro rojo e irritado y advierte sobre los riesgos de confiar en productos promocionados sin información clara sobre sus efectos secundarios. “Miren cómo tengo la cara, estoy sin filtro y la tengo roja”, afirma mientras exhibe el estado de su rostro.

Según su relato, decidió comprar la crema luego de ver que una influencer que seguía la recomendaba para aclarar manchas en la piel. Sin embargo, al aplicarla, notó un fuerte olor ácido y sintió un ardor inmediato. Al consultar con la influencer si esta reacción era normal, la respuesta fue afirmativa. “Me dijo que a ella también le pasó”, comenta. No obstante, tras dos días, su piel continua irritada, lo que la llevó a compartir su testimonio y advertir a otros consumidores: “Quiero que cuando promocionen algo digan la verdad. Arde”. También destaca que muchos influencers solo mencionan los beneficios de los productos, sin informar sobre sus posibles efectos secundarios.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones divididas. Algunos usuarios defienden la crema y aseguran que a ellos les ha funcionado sin problemas. “Yo la uso y me ha aclarado la piel sin inconvenientes”, afirma un comentario. Otros, en cambio, comparten experiencias similares a la de @ede_triz2000 : “Esa crema me dañó la cara” o “A mí me pasó lo mismo y tuve que ir al dermatólogo”. También hay quienes cuestionan la autenticidad de los productos vendidos en TikTok: “La mayoría de las cosas que promocionan aquí también las venden en Shein”. Otro advierte que muchos de estos productos pueden ser falsificaciones y que no siempre lo que se promociona es la versión original.

A raíz de lo sucedido, @ede_triz2000 ha decidido cambiar su contenido en TikTok y enfocarse en desmentir productos virales. “Voy a dedicar mi contenido a eso”, anuncia, dejando claro que su intención es alertar a otros usuarios para que no caigan en lo que considere publicidad engañosa. Además, aconseja a sus seguidores que consulten con un especialista antes de probar cualquier tratamiento para la piel. Algunos usuarios han respaldado su decisión: “Créeme que si empiezas a hacer este tipo de contenido, te vas a volver famosa. Hace falta alguien que desenmascare estos productos”.

Este caso ha abierto el debate sobre la confiabilidad de los productos de belleza que se vuelven tendencia en redes sociales. Mientras algunos defienden sus beneficios, otros advierten sobre los riesgos de comprar artículos sin regulación ni respaldo dermatológico. “No crean todo lo que ven en TikTok”, insiste la joven. Su historia ha servido como recordatorio de que, en temas de cuidado de la piel, la mejor recomendación siempre vendrá de un experto y no de una tendencia en internet.

