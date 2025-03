Cubano explica las razones por las que no se va de Cuba

El joven cubano Arturo Martínez (@soy_martinez.art) ha generado revuelo en redes sociales con un breve video en el que, con su característico sentido del humor, promete dar las razones por las que no se va de Cuba y deja a sus fans sorprendidos.

"Estas son las siete razones por las que no me voy de Cuba. Número 1: No tengo dinero. ¿Qué otra razón se te ocurre para que no me vaya de Cuba?", dijo Martínez. Dejó claro que la carencia de divisas es lo único que lo retiene en su tierra natal.

El material, publicado en su cuenta de Instagram, acumula miles de reproducciones porque muchos jóvenes se identificaron con su mensaje. El video es humorístico, pero refleja la realidad de una generación de cubanos que ve en salir del país su única opción para tener un futuro mejor.

Cuba atraviesa una crisis económica sin precedentes, con una inflación descontrolada, desabastecimiento y bajos salarios que hacen imposible para muchos jóvenes cumplir sus sueños dentro de la isla.

Mientras miles de jóvenes desean emigrar en busca de oportunidades, otros como Martínez, se quedan porque simplemente no pueden costear el viaje.

