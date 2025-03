La historia de amor entre el reguetonero cubano Chocolate MC y Hany Díaz ha llegado a su fin. Apenas en el pasado Día de San Valentín, la joven de 20 años compartía mensajes románticos con el artista en sus redes sociales, pero todo ha cambiado rápidamente. Ahora, Hany ha dado señales de estar en una relación con otro joven, con quien ha intercambiado comentarios cariñosos en sus publicaciones.

El sorpresivo giro en la vida sentimental de la joven ha generado revuelo entre los seguidores del reguetonero. En los últimos días, Hany y Anderson (@andyllorca) han dejado en evidencia su complicidad en redes sociales, con mensajes que muchos interpretan como una confirmación de su romance. Este cambio llega solo semanas después de que Hany se mostrara públicamente enamorada de Chocolate MC, lo que ha levantado especulaciones sobre cómo terminó realmente su relación con el cantante.

Lo más leído hoy:

"Yo no le hice nada. Simplemente nos separamos y ya está", comentó la joven en una transmisión en vivo, en la que también se conectó su nuevo novio y mencionó que había perdido su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que muchos no han pasado por alto es que Hany aún lleva tatuado el rostro de Chocolate MC en su pierna, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del artista.

La relación entre Chocolate MC y Hany Díaz siempre estuvo marcada por altibajos y polémicas. A pesar de sus constantes muestras de amor en redes, la pareja tuvo múltiples momentos de distanciamiento y reconciliación, lo que mantuvo a sus seguidores atentos a su historia.

Por su parte, Chocolate MC ha dejado indirectas en redes sociales y en algunas canciones que subió a Instagram, lo que muchos interpretan como mensajes dirigidos a Hany y su nuevo novio. Con este inesperado giro en su vida sentimental, el reguetonero enfrenta un nuevo capítulo.

Preguntas frecuentes sobre la ruptura de Chocolate MC y Hany Díaz