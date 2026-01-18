Ver más

El atleta y creador cubano Yoridán Martínez (@zugakane), ganador de Exatlón Estados Unidos 2022, se ha vuelto viral en TikTok con un video que retrata con mucho humor cómo cambia —o mejor dicho, cómo se cubaniza— quien pasa un tiempo viviendo en Miami.

En el clip, Yoridán aparece al principio con un look discreto, hablando en inglés y mostrando su faceta más seria, bajo el texto “One day in Miami”. Pero segundos después llega el contraste: camiseta ajustada, jeans apretados, zapatos rojos y un acento cien por ciento cubano. “Un año en Miami, qué vuelta. Esto es fuego con todo el mundo. Aquí la pizza cubana es rica. Me entiendes, esta cintura tú no la tienes”, dice entre risas, reflejando lo que muchos consideran el efecto inevitable de vivir en la ciudad más cubana fuera de Cuba.

Las reacciones no se hicieron esperar: “¿Cómo te pusiste esos jeans?”, bromeó una usuaria. “La cinturita se logra a punta de croqueta y pastelito de guayaba”, añadió otra. “Faltaron las cadenas”, “morí con la panza” o “no te tires en esta piscina que está vacía” fueron algunos de los comentarios que convirtieron el video en un festival de carcajadas.

El tema de fondo, “Mi Palón Divino” de Chocolate MC, le dio el toque final a una parodia que muchos describieron como “demasiado real”. “Así mismo es, llegas hablando inglés y terminas pidiendo pizza en la ventanita y diciendo ‘qué vuelta’”, escribió un seguidor, mientras otros aseguraron haber pasado exactamente por la misma “transformación miamense”.

Con su carisma habitual y una buena dosis de autoironía, Yoridán demuestra que también fuera del deporte tiene talento para conectar con el público. En solo unos segundos, logró resumir —con humor y mucha verdad— cómo la vida en Miami puede convertir a cualquiera en un cubano más.