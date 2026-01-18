El atleta y creador cubano Yoridán Martínez (@zugakane), ganador de Exatlón Estados Unidos 2022, se ha vuelto viral en TikTok con un video que retrata con mucho humor cómo cambia —o mejor dicho, cómo se cubaniza— quien pasa un tiempo viviendo en Miami.
En el clip, Yoridán aparece al principio con un look discreto, hablando en inglés y mostrando su faceta más seria, bajo el texto “One day in Miami”. Pero segundos después llega el contraste: camiseta ajustada, jeans apretados, zapatos rojos y un acento cien por ciento cubano. “Un año en Miami, qué vuelta. Esto es fuego con todo el mundo. Aquí la pizza cubana es rica. Me entiendes, esta cintura tú no la tienes”, dice entre risas, reflejando lo que muchos consideran el efecto inevitable de vivir en la ciudad más cubana fuera de Cuba.
Las reacciones no se hicieron esperar: “¿Cómo te pusiste esos jeans?”, bromeó una usuaria. “La cinturita se logra a punta de croqueta y pastelito de guayaba”, añadió otra. “Faltaron las cadenas”, “morí con la panza” o “no te tires en esta piscina que está vacía” fueron algunos de los comentarios que convirtieron el video en un festival de carcajadas.
El tema de fondo, “Mi Palón Divino” de Chocolate MC, le dio el toque final a una parodia que muchos describieron como “demasiado real”. “Así mismo es, llegas hablando inglés y terminas pidiendo pizza en la ventanita y diciendo ‘qué vuelta’”, escribió un seguidor, mientras otros aseguraron haber pasado exactamente por la misma “transformación miamense”.
Con su carisma habitual y una buena dosis de autoironía, Yoridán demuestra que también fuera del deporte tiene talento para conectar con el público. En solo unos segundos, logró resumir —con humor y mucha verdad— cómo la vida en Miami puede convertir a cualquiera en un cubano más.
Preguntas Frecuentes sobre la Cubanización en Miami y la Influencia Cultural Cubana
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo refleja Yoridán Martínez la cubanización en Miami?
Yoridán Martínez, a través de un video viral en TikTok, ilustra con humor cómo vivir en Miami transforma a las personas en "cubanos más". En su video, muestra un cambio de estilo y acento, reflejando la influencia cultural cubana en la ciudad. Este fenómeno es percibido por muchos como un efecto inevitable de residir en la ciudad más cubana fuera de Cuba.
¿Qué elementos culturales cubanos se observan en Miami según los videos virales?
Elementos como el acento cubano, el uso de expresiones típicas como "qué vuelta" y la música de reparto son algunos de los aspectos culturales cubanos que se observan en Miami. Estos elementos son frecuentemente destacables en videos virales de TikTok y reflejan cómo la cultura cubana ha permeado en la vida diaria de la ciudad.
¿Por qué es significativo el término "cubanización" en Miami?
El término "cubanización" en Miami es significativo porque describe el proceso por el cual las personas adoptan características culturales cubanas al vivir en la ciudad. Miami es conocida por su gran población cubana y por ser un punto de encuentro cultural, lo que hace que las costumbres y el lenguaje cubano sean muy influyentes en la región.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.