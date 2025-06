Karol G se presentó esta semana en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y, como era de esperarse, se robó el show. Pero no solo fue por su música o su energía: el look que eligió dejó a todos hablando. La cantante apareció con un vestido largo de estampado de serpiente que bien podría haber salido del clóset de Kim Kardashian.

El diseño, creado por la firma The Blonds, reflejaba la estética tropical y poderosa que Karol G ha adoptado para esta nueva etapa con su álbum Tropicoqueta. Con tirantes delgados, corte sirena y detalles metálicos, el vestido se complementó con sandalias transparentes, manicura roja y un peinado voluminoso con flequillo, evocando un aire noventero.

A miles de kilómetros, Kim Kardashian optaba por un vestido con características similares durante los festejos previos a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: escote en pico, tirantes brillantes y el mismo estampado pitón en tonos grises. El diseño, firmado por Versace, también marcaba la silueta con fuerza, reafirmando una tendencia que ambas figuras dominaron a la perfección desde contextos muy distintos.

Las comparaciones no tardaron en llegar. Aunque cada una aportó su estilo personal, los paralelismos entre ambos looks reafirman que el animal print se mantiene como uno de los estampados favoritos para proyectar fuerza, sensualidad y presencia escénica. Tanto en Nueva York como en Venecia, la apuesta fue clara: destacar sin necesidad de excesos.

Captura de Instagram

Karol G presentó en el programa su tema “Papasito” y conversó sobre el proceso creativo de Tropicoqueta, consolidando su presencia en el mercado anglosajón. Mientras tanto, Kim brillaba en uno de los eventos más mediáticos del año con su estilo ya reconocido internacionalmente.

Dos mujeres de distintas industrias, pero unidas por una misma fórmula visual: silueta marcada, actitud segura y dominio absoluto del escenario donde se presentan. Y aunque el debate sobre quién lo llevó mejor sigue abierto, ambas confirmaron que la moda sigue siendo un poderoso lenguaje de expresión.

