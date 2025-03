“Está luchando y sigue mejorando”: Madre de Damir Ortiz informa sobre su evolución médica en EE.UU.

Damir Ortiz, el niño cubano que fue trasladado de urgencia a Estados Unidos tras recibir un diagnóstico erróneo en Cuba, muestra signos de mejoría en el Nicklaus Children's Hospital, de Miami.

Su madre, Eliannis Ramírez, compartió detalles sobre su evolución en una transmisión en vivo, donde expresó su alivio por los avances en la salud del menor, aunque advirtió que el proceso de recuperación será largo.

Durante una transmisión en Facebook Live, Ramírez, acompañada por la activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, quien fue una de las personas clave en la gestión de la visa humanitaria y el traslado del niño, informó que Damir ha respondido bien al tratamiento y ha logrado estabilizarse.

“Está luchando y sigue mejorando”, afirmó la madre, destacando que los médicos han logrado controlar su inflamación y mantener estables sus parámetros vitales.

Según explicó, Damir ha comenzado a recibir Nutren Junior, una fórmula nutricional administrada cada seis horas, con una dosis que ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar los 64 mililitros.

Además, ya no ha presentado fiebre, y su organismo ha logrado estabilizar la producción de glóbulos blancos y plaquetas, que en Cuba se mantenían en niveles críticos: “Ya no son aquellas plaquetas de 2, 3 o 5 que no subían de 10”.

Otro signo positivo de su evolución es que no ha necesitado nuevas transfusiones de glóbulos rojos ni plaquetas, algo que anteriormente era indispensable para su supervivencia: “Su hemoglobina se mantiene en 8 y pico, y solo lo transfundieron el primer día”.

La madre también resaltó que el niño está más alerta y consciente, lo que indica mejoría cognitiva y emocional.

Contó que, en una conversación reciente, Damir reaccionó de inmediato al escuchar que su madre planeaba regalar algunos de sus juguetes a su hermano en Cuba: “Pensé que estaba dormido, pero cuando mencioné los carritos, empezó a hacer con la cabeza que no”, relató entre risas.

No obstante, Ramírez explicó que Damir aún enfrenta un desafío importante en su recuperación, ya que los médicos identificaron la presencia de bacterias intrahospitalarias, específicamente Klebsiella y Enterobacter cloacae, que afectan su organismo.

Según le informaron los especialistas, estas bacterias suelen encontrarse en entornos hospitalarios con condiciones de higiene deficientes y pueden ser adquiridas a través de instrumental médico mal esterilizado.

A pesar de estos desafíos, la madre aseguró que el niño está recibiendo los antibióticos adecuados para combatir la infección y que su evolución es positiva.

Destacó el nivel de atención médica que recibe en Miami, señalando que en todo momento tiene acceso a información detallada sobre su estado de salud: “Aquí te lo muestran todo. No hay que esperar horas para un resultado. Todo está registrado y los médicos y enfermeras te dan su número de teléfono para cualquier duda”.

En la transmisión, tanto Ramírez como Salcedo Verdecia agradecieron el apoyo recibido por parte de la comunidad y enfatizaron la importancia de la ayuda que se ha brindado para el tratamiento del niño.

Ramírez también anunció que, para generar ingresos mientras cuida a su hijo en el hospital, abrirá una tienda virtual y comenzará a trabajar como consultora de Medicaid en Estados Unidos.

“Voy a empezar a vender mis productos y a trabajar desde el hospital cuidando a mis hijos”, explicó, solicitando apoyo para compartir y difundir su iniciativa.

Al finalizar la transmisión, la madre de Damir pidió a todas las personas que continúen orando por su hijo y reiteró su esperanza de que seguirá recuperándose. “A pesar de su estado delicado, ha mejorado y sigue mejorando. Él es un luchador y va a salir adelante”, concluyó.

Este martes, en unas conmovedoras y desgarradoras declaraciones, Ramírez admitió que el régimen cubano se había dado por vencido con su hijo.

"Ellos desahuciaron a Damir y a ellos lo dieron por muerto. Todo pertenece a un mismo sistema, a un mismo mal gobierno", afirmó.

En ese mismo sentido, la activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia denunció este lunes que el tratamiento de quimioterapia aplicada en Cuba no solo fue erróneo, sino que empeoró significativamente su estado de salud.

En mensaje publicado en Facebook, Salcedo criticó duramente la decisión médica, afirmando que “mi corazón nunca se equivocó” y que advirtió en múltiples ocasiones que ese tratamiento no era el adecuado.

Un momento importante en esta nueva etapa en la vida de Damir comenzó el domingo pasado cuando la familia fue notificada que el pequeño de 10 años no padece leucemia, como le dictaminaron en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana en febrero.

Según su confirmó su madre, a su hijo le realizaron nuevas pruebas que descartaron totalmente el diagnóstico de leucemia de Burkitt.

"Damir, negativo para diagnóstico de leucemia de Burkitt, es confirmado, no tiene ese tipo de leucemia. Seguimos, porque querer es poder y la esperanza sigue intacta. Gracias, Dios, pronto mi hijo tendrá un verdadero diagnóstico y tratamiento de calidad", expresó Ramírez en Facebook.

